Luisa Arraes e Caio Blat terminam relacionamento após atriz ser vista com José Loreto

Luisa Arraes e Caio Blat terminaram o relacionamento após sete anos. A relação seria aberta, e eles viviam em apartamentos diferentes. A revelação foi feita pela assessoria de imprensa do ex-casal. Até o momento nenhum deles se pronunciou sobre o término.

A equipe dos dois atores confirmou que eles não estão mais juntos em nota enviada à revista Quem nesta terça-feira, 22.

Recentemente, Luisa foi flagrada aos beijos com o ator José Loreto na festa de encerramento das gravações da novela Rancho Fundo. Há alguns meses, ela também foi vista aos beijos com Chico Chico, filho de Cássia Eller.

Em novembro, Luisa e Caio vão estrear uma adaptação teatral de Os irmãos Karamazov, obra de Dostoiévski. No projeto, a atriz faz parte do elenco, enquanto Caio atua e divide a direção com Marina Vianna. A peça estará em cartaz no Rio de Janeiro em novembro.