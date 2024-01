Lugar incomum

Quebrar estereótipos nem sempre é fácil na carreira artística. Regiana Antonini, porém, ganhou essa chance com a empregada doméstica Maninha, de “Elas por Elas”, folhetim das 18h da Globo. Acostumada a interpretar tipos mais abastados, a atriz e roteirista não esconde que se surpreendeu quando foi escalada justamente para um papel completamente diferente.

“Eu, branca, loura e de olhos azuis, sempre fui escalada para ser a perua, a rica. Nessa novela, estou tendo a oportunidade de vivenciar outro lado e tem ainda o fato dos patrões a tratarem muito mal. Ela é quase sempre humilhada por eles”, conta, empolgada com a experiência.

Na história, Maninha dá expediente na casa da possessiva e esnobe Helena e do pai dela, o empresário Sérgio. É a dondoca, aliás, quem mais se excede com a funcionária nas grosserias. Dá para perceber que Maninha trabalha naquela casa há muitos anos. E, mesmo com o tratamento inadequado que recebe na maioria das vezes, parece gostar dos patrões e ser fiel a eles.

“Maninha não se mete na vida daquela família. Mas a chegada da Miriam, uma enfermeira mau-caráter, mexe com ela. Rola um misto de ciúmes e de desconfiança, até o dia em que Maninha descobre alguns podres dessa mulher”, entrega Regiana.

A oportunidade de atuar em “Elas por Elas” veio, de certa forma, por iniciativa da própria Regiana. “Sempre quis fazer uma novela do Alessandro Marson e da Thereza Falcão. Acho uma dupla incrível de autores! Talvez, os mais interessantes no momento. Então, falei com eles”, confessa.

Da obra original – “Elas por Elas” é um remake do folhetim homônimo de Cassiano Gabus Mendes, exibido originalmente pela Globo em 1982 e disponível no Globoplay –, lembrava muito pouco. Com isso, tratou de assistir aos primeiros capítulos, para entrar no clima do texto. “Não é que a novela acabou me pegando? Quando a trama é boa, não tem jeito”, diz.

Para criar Maninha, Regiana conta que um momento foi crucial: a caracterização. “Quando coloquei o uniforme de empregada, prenderam meu cabelo, tiraram o esmalte das minhas unhas e disseram que eu entraria de cara lavada, senti a Maninha”, lembra. Além disso, a atriz fez um exercício de memória para buscar referências de casas ricas que frequentou, onde as mães de algumas antigas amigas eram arrogantes e humilhavam seus funcionários.

“Ficava sem graça por eles. Lembro da expressão estampada na cara da pobre mulher que servia a tal patroa. Assim fui compondo a Maninha, com toda a minha simplicidade e humildade”, entrega Regiana, que terá dois de seus textos de teatro adaptados para o cinema: “Meu Ex-Imaginário” e “Tô Grávida”. “Além disso, em março, vai estrear ‘Ser Artista’, adaptação que fiz do livro do empresário Marcus Montenegro, com Leona Cavalli e Anderson Müller. A direção é de Beth Goulart”, avisa.

Nome completo: Regiana Coscarelli Antonini.

Nascimento: 8 de julho de 1962, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Atuação inesquecível: “No cinema, em ‘Eulália’, dirigido por Igor Moreira, como Lúcia, uma mulher alcoólatra, depressiva, que não tem mais vontade de viver e que por amor à filha dá a volta por cima. Outra personagem que sempre estará na minha memória é Beth, do seriado ‘Adorável Psicose’, de Nathália Klein”.

Interpretação memorável: Alexandre Nero como o Comendador em “Império”; Adriana Esteves como Carminha em “Avenida Brasil” e como Cibele na série “Os Outros”; e Cassia Kis como Haia na série “Desalma”.

Momento marcante na carreira: “Quando ganhei o Prêmio Sharp de teatro como autora por ‘Futuro do Pretérito’, peça que escrevi para Lilia Cabral”.

O que falta na televisão: “Um bom programa ou seriado de humor, como o ‘TV Pirata’, ‘Os Normais’ e ‘A Diarista’”.

O que sobra na televisão: “Programas de humor. Acho tudo uma mesmice. Sempre os mesmos atores, o mesmo tipo de piada. Gosto dos comediantes, mas se repetem muito. Existem outros que não têm oportunidade”.

Com quem gostaria de contracenar: “Já estou contracenando com um monstro, um divo, que é o Marcos Caruso. E gostaria muito de fazer uma cena com Alexandre Nero, Giovanna Antonelli e, já que é para sonhar, com a mais maravilhosa de todos os tempos: Meryl Streep”.

Se não fosse atriz, seria: Psicóloga. “As pessoas amam desabafar comigo. Acho que é porque eu sei escutar. Gosto de ouvir histórias, de entender a cabeça do outro”.

Ator: “Gerard Butler, James McAvoy, Antonio Fagundes, Tony Ramos, Alexandre Nero, Marcos Caruso e, na geração mais jovem, Chay Suede”.

Atriz: Meryl Streep, Cassia Kis e Adriana Esteves.

Novela: “Vale Tudo”, “Avenida Brasil”, “A Favorita” e “Vai na Fé”.

Vilão marcante: Odete Roitman, papel de Beatriz Segall em “Vale Tudo”.

Que novela gostaria que fosse reprisada: “Salsa e Merengue”, escrita por Miguel Falabella e Maria Carmem Barbosa e exibida originalmente pela Globo entre 1996 e 1997. “Fiz a Deusa, uma secretária hilária e amei. Sem falar que foi a primeira novela escrita por Miguel Falabella junto com a Maria Carmem Barbosa, que nos deixou agora, no dia 22 de setembro”.

Que papel gostaria de representar: “Uma vilã divertida como a Carminha ou como o Félix (Mateus Solano), da novela ‘Amor à Vida’”.

Filme: “Sociedade dos Poetas Mortos”, dirigido por Peter Weir e lançado em 1989.

Autor: Luis Fernando Veríssimo e Clarice Lispector.

Diretor: Pedro Vasconcelos, Rogério Gomes (Papinha) e Amora Mautner.

Mania: “Antes de começar a escrever, jogar três partidas de buraco e ganhar. Aquece o meu cérebro”.

Medo: “De enlouquecer”.

Projeto: “Escrever e dirigir um longa-metragem policial, que é um gênero que amo”.

“Elas por Elas” – Globo – segunda a sábado, na faixa das 18h.