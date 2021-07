Lugar de fala

Segunda parte de “Salve-se Quem Puder” cresce ao investir no melodrama e no talento de seu elenco secundário

A Globo exibe no dia 16 de julho o último capítulo de sua novela das sete, Salve-se Quem Puder - Foto: Divulgação

Daniel Ortiz é um autor que funciona bem por encomenda. Pupilo de Silvio de Abreu, em 2014, a primeira missão de Ortiz foi desenvolver a trama de “Alto-Astral”, cujo argumento era de Andréa Maltarolli, que faleceu antes de a novela entrar em produção. Na sequência, o autor ficou responsável pela “atualização” do enredo de “Sassaricando” em “Haja Coração”, folhetim exibido em 2016.

Em “Salve-se Quem Puder”, Ortiz teve a oportunidade de mostrar seu primeiro trabalho completamente original, mas a obra acabou se revelando uma grande homenagem aos folhetins que flertaram com o humor besteirol dos anos 1980. Em especial, às tramas do novelista Cassiano Gabus Mendes. Sem conseguir roçar a genialidade de Cassiano, o autor da atual novela das sete criou uma história funcional, mas sem brilho. Com a produção sendo atropelada pela pandemia, alterações e adaptações tiveram de ser feitas e, mesmo que não seja nada bom paralisar um trabalho em andamento, a “pausa técnica” acabou fazendo bem ao texto de Ortiz.

Por conta dos protocolos de segurança, Ortiz teve de se livrar de cenas grandiosas ou de alta complexidade técnica, o que o fez olhar de forma mais atenta para o bom elenco que tinha em mãos. Pragmático e sem tempo a perder depois de perder cerca de 50 capítulos, o autor retirou toda a enrolação da trama policial que centralizava a história, humanizou e apresentou melhor o trio de protagonistas formado por Deborah Secco, Juliana Paiva e Vitória Strada, e deu a chance que faltava para seu elenco secundário brilhar, de forma certeira. É neste movimento que a novela ganhou um charme a mais.

No quesito humor, a dupla formada por Grace Gianoukas e Babu Santana refinou a comicidade do núcleo principal. Na contramão do riso, as revelações em torno das reais intenções do empresário Hugo, de Leopoldo Pacheco, aumentaram as possibilidades dos antagonistas da história, entregando um melodrama que passa longe do crível, mas diverte.

Entre o humor e as vilanias, quem se deu bem mesmo nesse segundo “round” de “Salve-se Quem Puder” foi Flávia Alessandra. Atriz esforçada e com bons desempenhos no passado, a carreira de Flávia andou passando por maus bocados na última década. Por conta de personagens sem brilho em tramas fracas como “Morde e Assopra”, “Salve Jorge” e “O Sétimo Guardião”, Flávia parou de mostrar a boa atriz que é e passou a aparecer mais por conta de sua “persona” pública.

Com as novas nuances de Helena, a atriz acabou roubando a cena e fez da personagem o melhor momento da trama nesta retomada, valorizando as sequências com seus parceiros e mostrando que estava preparada para possíveis “viradas”. Com apenas um mês para resolver todos os seus amores e mistérios, “Salve-se Quem Puder” se distancia de sua ideia inicial e exibe ao público e à Globo que Daniel Ortiz está pronto para traçar as rotas de seus voos.