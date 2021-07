Ludmilla obtém, na Justiça, medida protetiva contra o pai

Ludmilla obteve na Justiça uma medida protetiva para que o pai, Luiz Antônio Silva, fique longe dela. Segundo a assessoria de imprensa da cantora, que tem 26 anos de idade, Silva já foi intimado. “Tendo de fato que manter distância. Inclusive, o batalhão da Polícia Militar da região foi informado para a observância do cumprimento”, reiterou. A equipe da artista ainda informou que Luiz SIlva passou 16 anos preso por praticar roubos e está há mais de dois anos livre. Ele recebia uma pensão de R$ 1.600 da filha, que foi cortada recentemente.

No mês de março passado, a mãe de Ludmilla, Silvana Oliveira, revelou no Instagram que Silva estava se aproximando da família, dizendo que queria reatar os laços com a filha. “Não aguento mais ficar sendo ameaçada”, disse nos stories. “Não consigo entender uma pessoa que não tem dinheiro para comer, mas consegue uma advogada para tentar ferrar a minha filha, dizendo que o pai está com depressão por causa dela. Ele alega que tem saudade, ele não quer um abraço, ele quer dinheiro. Para isso as pessoas têm que trabalhar”, disse na ocasião.