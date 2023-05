Ludmilla conhece Shakira e Thalía durante o ‘Latin Billboard Woman Music’

A cantora Ludmilla participou neste sábado, 6, da premiação Latin Billborad Woman Music, primeira edição do evento que aconteceu Watsco Center, em Miami, Estados Unidos. A brasileira se apresentou ao lado da argentina Emilia Mernes com a faixa No Se Ve, lançada recentemente pelas duas.

As emoções não pararam por aí. Lud ainda conheceu ninguém menos que a musa Shakira, que levou o prêmio de Mulher Latina do Ano, e Thalía. Nas redes sociais, o nome da artista ficou entre os trends do Twitter.

Depois do evento, Lud abriu uma live no Instagram enquanto se arrumava e se desculpou pelo “portunhol”. A cantora está fazendo aulas e se esforçando para aprender o novo idioma. Durante a transmissão, a diva também compartilhou o nome da hairstyle que fez o seu cabelo, Tokyo.

Nas redes, os fãs demonstraram apoio à cantora e alegaram que ninguém aprende uma nova língua do dia para noite.

O Latin Billboard Woman Music será transmitido de forma oficial pelo canal internacional Telemundo, Neste domingo, 7, a partir das 22h (horário de Brasília).