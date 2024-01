Ludmilla compra igreja evangélica e Brunna reage: Vocês têm noção do que é isso?

Além de fazer sucesso do pop ao pagode, Ludmilla agora é proprietária de uma igreja evangélica no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Quem fez o anúncio foi a namorada da cantora, Brunna Gonçalves. Em storie compartilhado nesta terça, 30, Brunna registra o momento em que Ludmilla confidencia a novidade à pastora Adriana Pereira no meio do culto, deixando-a visivelmente surpresa.

Na legenda, a dançarina escreve: “Além de equipar toda igreja com o som de alta tecnologia, ontem ela comprou a igreja por completo! Vocês tem noção do que é isso? É amar ao próximo mais do que a si mesmo e fazer com a mensagem de Deus nunca deixe de ser alcançada por todos. Cada dia mais me orgulho de você”, declarou-se.

A cantora também compartilhou a notícia entre seus seguidores: “Estou tão feliz que consegui comprar uma igreja pro meu Deus!”, escreveu.

Ludmilla vive um momento de glórias na carreira. Após ser anunciada como atração do festival Coachella, a cantora foi eleita “Artista do Ano” pela Associação Paulista de Críticos de Arte(APCA).