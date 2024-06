Cultura Ludmilla compra apartamento em Miami com vista para o mar; veja vídeo

De Duque de Caxias para Miami: Ludmilla compartilhou em suas redes sociais nesta quinta, 13, que comprou um apartamento em Miami, na Flórida. Ela detalhou que fez a compra enquanto estava nos Estados Unidos para participar do festival Coachella, em abril.

“Meu novo apartamento! Estava louca para contar essa novidade para vocês, galera. Eu tenho um apartamento em Miami agora, vistão, estou muito feliz”, escreveu. “Não contei para ninguém. Mostrei para a minha mãe antes. E vem uma obra aí”, adiantou.

O apartamento conta com amplas janelas, 4 quartos e vista para o mar. O produtor e agora vizinho da cantora, Rodrigo Branco, mostrou detalhes da vista. Confira aqui .

A cantora vai se apresentar no Rock In Rio no dia 19 de setembro, que tem como outros headliners Travis Scott e 21 Savage.