Ludmilla atira água em grupo de fãs em show e momento viraliza

Ludmilla fez um show em Jurerê, Santa Catarina, no sábado, 3, e um vídeo de um momento de sua apresentação viralizou nas redes sociais neste domingo, 4. Nas imagens, a cantora aparece jogando água no público, na lateral do palco.

Enquanto ela cantava Macetando, sua música em parceira com Ivete Sangalo para o carnaval, a artista buscou um copo com água nos bastidores. Depois disso, ela retornou para lateral do palco e atirou a água contra um grupo de pessoas.

Na sequência, ela volta ao centro do palco.

Nas publicações que circulam nas redes sociais, o público que foi ao show alegou que Ludmilla teria feito isso após alguns fãs jogarem água nela.

A artista não se pronunciou sobre o ocorrido em seu perfil nas redes sociais.

O Estadão entrou em contato com a cantora, mas não obteve retorno até o momento. O espaço segue aberto.