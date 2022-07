Ludmilla anuncia single com Marília Mendonça

Oito meses após a morte de Marília Mendonça, a cantora segue em alta e, inclusive, foi a artista mais ouvida no Spotify Brasil no primeiro semestre de 2022. Além disso, as novidades com sua voz não param, como o recém-lançado EP póstumo, Decretos Reais Vol. 1, e em breve um single com Ludmilla: Insônia.

A novidade, divulgada na última quinta-feira, 21, chega às plataformas no dia 12 de agosto. A data foi confirmada por Ludmilla, no Twitter.

Vale ressaltar que, ao longo deste ano, a equipe de Marília Mendonça seguirá cumprindo seus desejos e fará outros lançamentos póstumos. “A saudade bate muito forte aqui no peito, o tempo só fortalece o que de mais grandioso você deixou para nós: nunca desistir dos sonhos e os seus continuarão sendo vividos e atendidos por nós!”, informou a equipe em publicação no Instagram, após o lançamento de Decretos Reais Vol. 1.

O novo EP conta com quatro faixas de sucessos sertanejos: Te Amo Demais e Não Era Pra Ser Assim – de Leonardo e Zezé Di Camargo & Luciano. Sendo Assim, gravada por Genivaldo Santos em 1976; e Te Amo, O Que Mais Posso Dizer, sucesso na voz de Ovelha.