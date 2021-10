Ludmilla anuncia que irá contribuir em mudanças no Prêmio Multishow

20 out 2021 às 13:57 • Última atualização 20 out 2021 às 14:33

Após anunciar que não iria se apresentar no Prêmio Multishow 2021 por não ter sido indicada a Cantora do Ano nos últimos dois anos, Ludmilla revelou que irá contribuir para mudanças na premiação.

Em publicações no Twitter, a funkeira disse que recebeu uma ligação da emissora na terça-feira, 19, e reiterou que não vai performar no evento que acontece no dia 8 de dezembro deste ano. “Nós conversamos e eles me propuseram contribuir para as mudanças na premiação a partir do ano que vem”, explicou.

“Vamos conversar para, juntos, colocarmos em prática mudanças gerais que envolvam não só o coletivo quanto o compromisso de estar sempre em atualização para atender à novos requisitos do mercado fonográfico.”

“Já fui muito desmerecida e ignorada, principalmente por ter vindo de onde vim e por ser quem eu sou, então quero contribuir para que o mercado da música seja mais justo e inclusivo, onde o trabalho duro seja reconhecido e que os artistas que me sucederão não passem pelas dificuldades que já passei”, disse.

No Instagram, o Multishow publicou uma declaração sobre o ocorrido: “Sabemos que o mundo de hoje ainda está longe da representatividade ideal e continuaremos trabalhando no que for necessário para evoluir. Em 2019, criamos a Academia Prêmio Multishow, um grupo de cerca de 500 especialistas ligados à música para eleger os indicados ao Prêmio Multishow (que depois têm seus vencedores escolhidos pelo público)”.

“Mas temos consciência de que a luta pela diversidade deve ser diária e entendemos que precisamos estar ainda mais comprometidos com a causa. Assim, em conjunto, nos propusemos a criar um Coletivo ainda mais diverso, para somar ao trabalho que temos feito, contribuindo com as próximas edições do Prêmio Multishow”.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais