Lucy Alves entra na reta final de 'Renascer' para viver uma personagem inédita na trama - O Liberal

Em 2022, a atriz participou da segunda temporada do “The Masked Singer Brasil”, sendo a Leoa, chegando na final e ficando em terceiro Lugar - Foto: Thayse Gomes e Globo/Divulgação

A música foi a grande responsável por trazer Lucy Alves para diante dos holofotes. A atriz natural de João Pessoa, na Paraíba, ficou conhecida entre o grande público ao se consagrar vice-campeã da segunda temporada do “The Voice Brasil”, que foi ao ar em 2013. Pouco mais de uma década depois, ela une a paixão musical com a dramaturgia em cena. Recém-chegada ao elenco de “Renascer”, Lucy vive a misteriosa sanfoneira Lilith no enredo assinado por Bruno Luperi.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na novela das nove, Lilith surge na história como uma sanfoneira, que toca na noite em Ilhéus. Ela conhece Norberto e Rachid, interpretados por Matheus Nachtergaele e Almir Sater, que estavam em busca do paradeiro de Jacutinga, papel de Juliana Paes. Personagem inédita do remake e com um passado misterioso, ela revela que é, na verdade, filha da antiga dona do bordel. Além despertar o interesse de Norberto, Lilith também mexerá com os corações de José Bento e Zinha, vividos por Marcello Melo Jr. e Samantha Jones.

Lucy tem uma ligação especial com as tramas de Benedito Ruy Barbosa. A atriz estreou nos folhetins em “Velho Chico”, que foi assinado pelo autor ao lado da filha Edmara Barbosa e do neto Bruno Luperi. “Esse convite foi como voltar para casa. As novelas do Benedito são o meu número (risos)”, explica.

Aos 38 anos, a atriz também carrega algumas lembranças da obra original de “Renascer”, que foi ao ar em 1993. “As trilhas sempre me marcam muito. E a partida de Maria Santa na primeira versão também foi algo que marcou minha memória”, relembra.

Os meses que envolveram a “Dança dos Famosos” foram intensos para Lucy. Ainda assim, ao fim da experiência, a atriz ressalta o crescimento que encarou ao longo da competição comandada por Luciano Huck. “Resumo minha passagem pela ‘Dança’ como uma evolução. Meu ganho nesse programa foi absurdo. Meu amadurecimento profissional e pessoal foi fora da curva. Então, me senti crescendo e aprendendo e evoluindo”, aponta.

A trama de “Renascer” está em sua reta final. Como surgiu o convite para integrar os últimos capítulos da novela das nove?

Lucy Alves Foi um convite do Bruno Luperi (autor). Aconteceu no finalzinho da minha participação na “Dança dos Famosos”. Fiquei radiante porque consegui conciliar com minha agenda. Muito feliz de estar na reta final desse projeto porque amo esta novela.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Apesar do pouco tempo entre o convite e o início das gravações, como foi seu processo de composição da Lilith?

Foi tudo bem rápido realmente. Então, foquei em entender a energia da novela e tentei trazer a vibe certa para a Lilith. Quando vi o capítulo em que ela entrou na novela, respirei aliviada porque senti que trouxe o tom certinho da personagem.

Mas você chegou a ter aquela sensação de pegar o bonde andando?

Sim, totalmente! O bonde não estava só andando. Ele também estava bem acelerado (risos). Mas, mesmo assim, eu não poderia perder essa oportunidade. A personagem chamou demais a minha atenção.

De que forma?

O que chama a minha atenção na Lilith é como ela é despretensiosamente livre e solta. Vai viajando no vento e vivendo de sua arte. Bem-humorada, mas responde na lata se cruzam o limite dela. Ela me encanta porque é linda, segura e se garante no que faz. Além disso, há todo um passado misterioso em seu enredo.

Assim como você, a Lilith também é uma sanfoneira. Ela, inclusive, terá uma série de cenas musicais no enredo. Como é trazer esse lado da música para a dramaturgia?

É uma completude. Fico feliz demais por fazer um papel que condensa tudo que mais amo. É a primeira vez que interpreto uma musicista na ficção, alguém com uma ligação com a música. Então tem uma fusão ali entre a pessoa física e a personagem (risos).

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Você chegou até a final da “Dança dos Famosos”, conquistando o terceiro lugar da competição. Desde o início, você achava possível chegar até o fim da disputa?

Gosto de entrar para ganhar. Sempre entro acreditando nisto. Não faz sentido entrar em uma competição achando que não quer ganhar. Eu entro acreditando muito e me doando muito para ir até a final. Sigo uma rotina de atleta para isso.

Você engatou o fim da “Dança” com a participação em “Renascer”. Quais são seus próximos projetos profissionais após o fim da novela das nove?

Estou terminando minhas canções autorais. Pretendo montar um novo show, novo álbum e fazer um projeto para a telona também. Estamos com as produções a todo o vapor.