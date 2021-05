‘Lucifer’ está de volta e, seu pai aparece para pôr ordem na casa – ou não

A espera foi longa, mas ele está de volta. Sim, Tom Ellis retorna nesta sexta-feira, 28, emprestando novamente seu charme e sensualidade ao protagonista da série Lucifer. O diabo retorna para a segunda parte da quinta temporada da produção, que está disponível na Netflix, com todos episódios anteriores, desde a primeira fase.

Para refrescar a memória (aí vem SPOILER), a primeira parte terminou com uma luta entre os irmãos Lucifer (Ellis), Amenadiel (D. B. Woodside) e Michael, ou Miguel, que também é vivido pelo britânico Tom Ellis. Como a luta entre os três parece que caminha para um fim trágico, eis que surge o pai deles para apaziguar os ânimos. Sim, Deus (Dennis Haysbert) chega para fazer as crianças pararem de brigar.

No trailer da nova temporada, Deus se mostra um pai como outro qualquer, ou quase, claro. Tenta se aproximar de Lucifer, para quem diz “eu não posso te consertar” e solta uma bomba, ao afirmar que acredita que tenha chegado a hora de sua aposentadoria. E será aí que começará uma disputa entre Lucifer e Miguel pelo posto que estará vago em algum tempo.

Vai rolar até sessão de terapia entre pai e filho, algo que dará um nó na cabeça da psicanalista Linda Martin (Rachael Harris). Além disso, ainda no trailer, haverá uma performance musical em dos episódios. Enfim, o dia chegou, agora é conferir o que Lucifer reservou para os pobres mortais.

A série

Criada por Tom Kapinos e baseada em personagem que integra os quadrinhos The Sandman, de Neil Gaiman, a série conta a história do diabo que, não aguentando mais ficar tomando conta do inferno, decide largar o posto e fixar residência em Los Angeles. Na Terra, passa a se chamar Lucifer Morningstar e inicia uma nova vida como dono de uma boate, onde toca piano, bebendo, brigando e seduzindo todos com seu charme infernal.

Aqui entre os humanos, o diabo vai integrar uma divisão da polícia, como um consultor, que ajudará a resolver os mais variados crimes. E é aí que conhece a detetive Chloe Decker (Lauren German), responsável por colocar sentimentos nesse anjo caído, que complicará a estada dele por aqui.