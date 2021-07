Luciano Szafir publica vídeo em UTI: ‘para mostrar que estou vivo’

Luciano Szafir, que está internado na UTI de um hospital no Rio de Janeiro, usou seu perfil no Instagram para publicar um vídeo na tarde deste domingo, 11. “Para mostrar que eu estou vivo. Para agradecer”, explicou o ator, emocionado com a situação. Na legenda, escreveu: “Fé em Deus sempre”.

Szafir está internado em decorrência de complicações da Covid-19 desde o dia 22 de junho, inicialmente no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, sendo posteriormente transferido ao Copa Star, na zona sul do Rio de Janeiro. Essa é a segunda vez que o ator sofre com a covid-19. Em fevereiro deste ano, ele já havia testado positivo ao novo coronavírus, relatando apenas dores de cabeça e no corpo na ocasião.

Na quarta-feira, 7, Szafir também passou por uma cirurgia de retirada de hematoma e segmento do cólon, da qual vem se recuperando. No último sábado, 10, o ator apresentou melhora e foi extubado, retirando a ventilação mecânica e passando a receber apenas suplemento de oxigênio.

Diversos artistas usaram os comentários da publicação para mandar energias positivas a Luciano Szafir. “Fique bem, recupere-se logo e que venha a cura completa, meu amigo. Força!”, escreveu Otaviano Costa. Lucio Mauro Filho postou: “Força e serenidade, irmão! A corrente aqui tá forte! É muito amor! Tudo pra você!”. “Amigo querido, que alegria te ver”, disse Vanessa Gerbelli.

O Estadão entrou em contato com a assessoria do ator a respeito de seu estado de saúde, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. Confira abaixo a íntegra da nota mais recente sobre seu estado de saúde:

“O ator e apresentador Luciano Szafir segue internado na Unidade de Terapia Intensiva do hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, mas apresentando melhora evolutiva. Na manhã deste sábado, 10 de julho, o paciente foi retirado da ventilação mecânica, sendo extubado, e agora recebe apenas suplementação de oxigênio”.