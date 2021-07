Luciano Szafir passa por cirurgia após reinfecção por covid-19

Luciano Szafir segue internado no Hospital Vitória Samaritano, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, após uma cirurgia para retirada de hematoma e segmento do cólon nesta quarta-feira, 7. “O paciente Luciano Szafir passou por uma cirurgia de retirada de hematoma e segmento do cólon no Hospital Samaritano Barra. Szafir segue sedado no pós-operatório”, relata boletim médico divulgado pela assessoria de imprensa do artista.

Szafir foi internado no dia 22 de junho com diagnóstico positivo para covid-19. Esta foi a segunda vez em um curto espaço de tempo que o ator contraiu o coronavírus. Em fevereiro deste ano, o artista testou positivo pela primeira vez para covid-19. “O diagnóstico do meu exame para a Covid deu positivo, apesar de ter me cuidado o máximo que pude. Apesar das dores de cabeça e corpo, estou bem. Obrigado pelo apoio”, afirmou na ocasião.

O reality show Os Szafirs estreou no último dia 22, no canal E!. O programa acompanha a vida e o cotidiano da família de Beth Szafir, 67, de Luciano, 52, e da esposa do ator, Luhanna, 37.