Luciano Szafir fala sobre decisão de Sasha de não participar de ‘Os Szafirs’

O ator Luciano Szafir, que estrelará o reality Os Szafirs ao lado de sua mãe, Beth Szafir, sua mulher e seu irmão, falou sobre a negativa de Sasha Meneghel, filha que tem com Xuxa, em participar da atração.

“Perguntei se ela queria, ela disse que não. Não é muito a praia dela. Não gosta de estar na frente das câmeras. Sempre acreditei que ela não seguiria o caminho da mãe ou o meu, e isso se comprovou”, disse na segunda-feira, 29, dia do anúncio do programa, segundo o Blog Amaury Jr.

Luciano ainda garantiu que teria a mesma atitude dependendo do convite: “Eu não participaria de um reality show que não fosse no formato desse. Esses fechados com outras pessoas, enclausurados. Mas com minha família, sim.

Beth Szafir também falou sobre como é ser avó de Sasha: “Minha relação com a Sasha é ótima. Porém não é muito presente, né. Mesmo antes de ela estar em Nova York, ela morava no Rio e eu em São Paulo. Amo todos meus netos, mas não tem a mesma presença dos que moram aqui.”