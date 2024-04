Luciano Mallmann valoriza o fato de seu personagem não se limitar a ser um cadeirante em ‘Elas por Elas’

Depois de mais de três décadas de trajetória artística, Luciano Mallmann já tinha prestígio no teatro, mas nunca havia experimentado um trabalho fixo em novela. A situação mudou quando foi chamado para dar vida ao engajado Carlinhos de “Elas por Elas”. Na novela das 18h da Globo, ele encarna um personagem que, assim como ele, enfrenta desafios, mas mantém um espírito vibrante e solidário.

“Antes, tinha feito só participações mais curtas. Essa é a primeira novela que faço do começo ao fim”, revela o ator. Esse, porém, não é o único orgulho que o atual trabalho traz. “Sou muito feliz sendo um ator cadeirante interpretando um personagem cadeirante que está contextualizado na história de uma forma que a deficiência está naturalizada”, afirma Mallmann.

Em “Elas por Elas”, Carlinhos, junto com a amiga Ísis, vivida por Rayssa Bratillieri, administra um abrigo e uma ONG em defesa da causa animal. Sua jornada é marcada por uma tragédia pessoal, mas a personalidade cativante e a disposição para fazer o bem permanecem inabaláveis. Na trama, um acidente de carro causou a lesão medular e ainda terminou com a morte da esposa do personagem, que estava grávida de três meses. Um passado que já foi citado algumas vezes no texto de Thereza Falcão e Alessandro Marson, mas não dita a trajetória de Carlinhos na trama.

“Carlinhos é o amigo confidente e parceiro da Ísis e voluntário em um projeto de neurorreabilitação criado e desenvolvido pela Carol, papel da Karine Telles, por quem ele se apaixonou. É um cara muito gente boa e que está sempre disposto a ajudar todo mundo”, vibra.

A oportunidade de interpretar um cadeirante em uma novela foi abraçada por Luciano com entusiasmo. Ciente de que é preciso falar sobre como é viver com deficiência a partir de meios de comunicação como a televisão, o ator entende que também é fundamental criar oportunidades onde o trabalho de interpretação esteja à frente disso.

“Mesmo que já tenhamos avanços, ainda é fundamental e necessário que se fale muito sobre diversidade, equidade e inclusão. Enquanto ator com deficiência, torço para que, cada vez mais, sejamos escalados para personagens quando não necessariamente esteja indicado que eles têm alguma deficiência. Que sejamos escolhidos em função do que temos a oferecer como artistas”, defende.

Além de seu papel em “Elas por Elas”, Mallmann está prestes a ser visto em “Justiça 2”, do Globoplay, onde interpreta o ex-nadador de alta performance Cassiano. Na história, ele enfrenta as consequências de um ataque violento que o deixou paraplégico. “É um personagem incrível, com muitas camadas e criado lindamente pela Manuela Dias. Mas, diferentemente de mim, é mais sombrio, revoltado e inconformado com isso e com a sua deficiência”, adianta.

Nome: Luciano Mallmann.

Nascimento: 28 de março de 1972, em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul.

Atuação inesquecível: “Em “Ícaro”, monólogo teatral escrito por Luciano e dirigido por Liane Venturella. “Interpreto diferentes personagens que, como eu, são cadeirantes por terem uma lesão medular: uma menina que ficou tetraplégica, um suicida, uma grávida, um lutador”.

Interpretação memorável: Tom Hanks como Andrew Beckett no filme “Filadélfia”, dirigido por Jonathan Demme e lançado em 1993.

Momento marcante na carreira: “Quando vim morar no Rio de Janeiro, em 1996, para estudar teatro, e quando sofri um acidente em um treino de acrobacia aérea de circo e me tornei cadeirante. Muita coisa aconteceu e o rumo da minha trajetória mudou a partir destes dois acontecimentos”.

O que falta na televisão: “Precisamos aumentar a presença de atores, apresentadores e jornalistas pertencentes aos diversos grupos de marcadores sociais. Que sejam presenças cada vez mais constantes e não pontuais”.

O que sobra na televisão: “Programas jornalísticos sensacionalistas que exploram a tragédia para ter audiência”.

Com quem gostaria de contracenar: Vera Holtz. “Em 2011, produzi e atuei no espetáculo ‘A Mulher Sem Pecado’ e Vera fazia a mãe do meu personagem, uma senhora catatônica que não falava uma palavra do início ao fim da peça. A Vera estava presente na história, mas por vídeo. Isso só aumentou a vontade de contracenar de verdade com ela um dia”.

Se não fosse ator, seria: “Sou publicitário e trabalhei muito tempo na área de mídia em agências e na área comercial de veículos de comunicação. Hoje, trabalho em uma empresa de diversidade, que promove a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho”.

Ator: Denzel Washington.

Atriz: Meryl Streep.

Novela: “Roque Santeiro”, escrita por Dias Gomes e Aguinaldo Silva e exibida originalmente pela Globo entre 1985 e 1986.

Vilão marcante: Carminha, de “Avenida Brasil”.

Personagem mais difícil de compor: Cassiano, de “Justiça 2”.

Que novela gostaria que fosse reprisada: “Avenida Brasil”.

Que papel gostaria de representar: “Qualquer um em filme de Pedro Almodóvar”.

Filme: “O Anjo Exterminador”, de Luis Buñuel, lançado em 1962.

Autor: Nelson Rodrigues.

Diretor: Pedro Almodóvar.

Vexame: “Dei de cara em uma porta de vidro em uma audição para uma peça de teatro, na frente de muita gente. Fez o maior barulho! Fiz o teste com a testa vermelha e morrendo de vergonha”.

Mania: “De nunca deixar sapatos virados quando tiro e sempre colocar os cadarços para dentro”.

Medo: “De uma nova pandemia mundial”.

Projeto: “Retomar meu monólogo teatral ‘Ícaro’”.

“Elas por Elas” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 18h.