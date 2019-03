Luciano Huck e Angélica homenageiam o filho Joaquim, que completa 14 anos

Angélica e Luciano Huck usaram o Instagram para publicar uma homenagem ao filho Joaquim, primogênito do casal que completa 14 anos em seu aniversário nesta sexta-feira, 8.

“Quanta luz e sentido você trouxe pra minha vida! Que você continue sendo esse cara sensível, interessado, interessante, divertido e lindo por dentro e por fora! Estou aqui pro que der e vier”, escreveu Angélica.

Luciano Huck também publicou uma homenagem: “Hoje é o dia dele. O cara que há 14 anos decidiu vir ao mundo para mudar tudo; me conectar para sempre com a mulher da minha vida, me ensinar que posso amar alguém mais do que a mim mesmo”.

Além disso, Huck postou um vídeo relembrando diversos momentos da vida de Joaquim, desde o seu nascimento até hoje em dia, incluindo brincadeiras de Joaquim ao lado de nomes conhecidos como Faustão e Mike Tyson.