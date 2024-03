Cultura Luciano Huck comemora aniversário de 19 anos do filho mais velho, Joaquim

O filho mais velho de Luciano Huck e Angélica, Joaquim, completa 19 anos nesta sexta-feira, 8. Em sua conta no Instagram, o apresentador homenageou o filho e revelou que o rapaz está de mudança para os Estados Unidos. Joaquim foi aprovado na Universidade de Nova York (NYU).

“Hoje é o dia dele. Pensem em um cara gente boa, carinhoso, inteligente, curioso, capaz de se virar em qualquer roda de conversa, querido por todos, com um humor só dele, boa companhia, amigo dos amigos e agora aluno da NYU, este é o aniversariante do dia”, escreveu o apresentador do Domingão na publicação.

Angélica também compartilhou uma série de imagens com o primogênito, acompanhada de uma mensagem orgulhosa. “Que este novo ano seja repleto de amor, sucesso e realizações. Estamos orgulhosos de quem você é e mal podemos esperar para ver todos os seus sonhos se tornarem realidade”, escreveu a apresentadora. Os dois também são pais de Benício, de 16 anos, e Eva, de 11 anos.