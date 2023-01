Luciana Gimenez expõe complicações em cadeira de rodas

Luciana Gimenez sofreu um acidente enquanto esquiava no dia 7 de janeiro, em Aspen, nos Estados Unidos. Na ocasião, ela foi socorrida, levada ao hospital de ambulância e precisou passar por uma cirurgia de emergência, devido a algumas fraturas em uma das penas. Por isso, a apresentadora, que segue no país, está imobilizada e se locomove por cadeira de rodas.

No Instagram, na última segunda-feira, 16, Luciana lamentou a experiência. “São com os desafios da vida que a gente aprende, né?! Eu, que nunca quis sentar em uma cadeira de rodas, aqui estou. Demorei meia hora para colocar uma roupa e me adaptar. A cadeira de roda é muito curta para minha perna, meu pé está para fora”, expôs.

A apresentadora disse estar evitando sair nas ruas. No entanto, decidiu dar uma volta no início desta semana, pois acredita ser importante não “ficar se lamentando”. “A gente tem que se esforçar, ser a mudança que quer no mundo. No caso, no meu mundo”, justificou.

Por fim, Luciana refletiu sobre a dificuldade de cadeirantes, devido à falta de acessibilidade. “E a vida do cadeirante em Nova York? Cada buraquinho é uma dor absurda”, relatou.