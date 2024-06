Lúcia Veríssimo lamenta incêndio em sua fazenda: ‘Metade está queimada’; veja vídeo

Lúcia Veríssimo lamentou um incêndio na fazenda em que vive no interior de Minas Gerais em um longo relato publicado no Instagram na madrugada deste domingo, 16. Segundo ela, um grupo de pessoas teria entrado no local para caçar e derrubado restos de cigarro, o que ocasionou o fogo.

“Fui atendida pelos bombeiros de Juiz de Fora, mas eles levam três horas para chegar até aqui, o deslocamento não é fácil. A gente está noite adentro para tentar segurar a floresta, porque o resto da fazenda toda já foi tomado. Todos os pastos de todos os cavalos”, disse.

A atriz fez um apelo: “Estou falando isso para todo mundo atentar para a irresponsabilidade das pessoas. Jogam guimba de cigarro numa seca, sabendo o que vai acontecer. … Não soltem balão, não joguem lixo nas ruas, muito menos guimba de cigarro. A seca faz com que o fogo tome tudo”.

Lúcia Veríssimo ainda agradeceu ao Corpo de Bombeiros e nominalmente aos profissionais que compareceram à sua ocorrência, chamando-os de “verdadeiros heróis”. “Eles conseguiram segurar, mas metade da fazenda está queimada”, lamentou.

“Fiquei parecendo o Sérgio Cardoso quando ele fez a Cabana do Pai Tomás à época, o ator realizava blackface nas gravações. Quem é das antigas sabe a que me referi. Fiquei pintada de preto da fuligem. Respirando muito aquela fumaça, e com muito calor”, concluiu.