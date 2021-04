Cultura Luccas Neto publica foto do filho de 5 meses: ‘Obrigado pelo carinho’

O youtuber infantil Luccas Neto, 29, encantou os fãs com uma foto do seu filho Luke, de 5 meses, vestido de Pato Donald. É a primeira publicação onde aparece o rosto do bebê nas redes sociais. O ator e sua companheira Jéssica Diehl tem sido muito discretos desde o nascimento.

Na publicação, Luke também aparece com o pai em um vídeo, sentados à mesa, e Luccas brinca dizendo: “Quero comida” e balançando os bracinhos do pequeno, que ri.

Na legenda, Luccas agradeceu o carinho dos seguidores: “Esse é o meu filho Luke! Já tem 5 meses. Obrigado pelo carinho. Beijos!”, escreveu, finalizando com corações.

A única aparição havia sido nos créditos no final de um dos filmes de Luccas, e na ocasião Luke tinha menos de um mês de vida.

Nos comentários, os fãs elogiaram e dividiram opiniões se Luke se parece com o pai ou com a mãe. “Ele é a sua cara! Que lindo!”, comentou uma internauta, enquanto outra afirmou: “Que lindeza gente carinha da Jessi”. A atriz Sophia Valverde também opinou: “Aaaah que lindoooo! Misturinha linda sua e da Jessie”.