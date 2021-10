Lucas Penteado expõe suposta traição da noiva em ‘live’

01 out 2021 às 13:00 • Última atualização 01 out 2021 às 13:35

Lucas Penteado divulgou o momento de uma suposta traição entre a noiva, Júlia, e um segurança. O ex-BBB fez uma “live” no Instagram na madrugada desta sexta-feira, 1º, e expôs os dois. A transmissão foi acompanhada por mais de cinco mil pessoas. “Essa moça aqui, que eu mostrei pra todo mundo que era minha noiva”, iniciou ele, mostrando a jovem e um homem de terno. “Como a senhora vai fazer agora pra explicar para todo mundo? Depois que eu fui lá no Altas Horas, em várias outras entrevistas falar que eu te amava. Alugamos um apartamento que é muito caro”, disse.

“Sabe por que eu comecei com a arte? Para parar de perder meus amigos, pra parar de perder meus primos. E tá tudo bem, porque a galera quer luxo. Se o que a galera quer é prazer… Vou com você até lá embaixo”, continuou.

Na sequência, ele apareceu em um elevador com a moça e o suposto segurança. “Que feio. E você não tem nada a ver com isso, então não precisa ficar com vergonha. Errado mesmo é quem tinha a relação, certo? Que bom que aconteceu no ar, no ao vivo”, disse.

Júlia tentou sair pela porta dos fundos, mas Lucas Penteado mandou ela sair pela portaria principal. Ele ainda apareceu falando com um recepcionista, que teria conversado com o rapaz antes do suposto flagra, mas a transmissão foi finalizada em seguida.