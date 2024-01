Cultura Lucas Luigi coleciona memes nas redes sociais com uma semana no ‘BBB 24’

Participante do grupo pipoca, Lucas Luigi vem chamando cada vez mais a atenção dos internautas nas redes sociais. Em uma semana de programa, o brother conquistou o coração dos telespectadores com expressões e reações divertidas.

Carioca, Luigi é casado há seis anos, pai de um menino de três anos e trabalha como instalador de pisos e vendedor no Rio de Janeiro. No entanto, sua grande paixão é a dança.

O participante conquistou o coração do público devido às suas expressões faciais em determinados momentos e reações inesperadas. “Ele é naturalmente engraçado”, comentou um usuário no X. “Estou cada vez mais encantado pelo personagem do Luigi”, escreveu outro internauta. “Fui da preguiça ao amor em segundos”, disse um telespectador.