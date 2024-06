Cultura Lucas Lima publica foto rara do filho com Sandy; veja

Lucas Lima aproveitou o aniversário de 10 anos do filho, Theo, para publicar uma foto rara com o herdeiro, fruto de seu antigo relacionamento com Sandy. No registro, o músico aparece ao lado do menino, de costas, curtindo o pôr-do-sol. O rosto de Theo foi preservado.

Na legenda, o artista fez uma homenagem ao filho. “A responsabilidade de ajudar a guiar a alma mais linda que eu já conheci é ao mesmo tempo, apavorante e inspiradora. … E a dele é a alma mais linda que eu já conheci.”

“Hoje meu gurizinho faz 10 anos e eu não podia ter mais orgulho do ser humano que ele tá se tornando, mesmo sabendo que tem parte muito pequena nossa ali, o mérito é todo dele.”, continuou ele.

Por fim, Lucas aproveitou para exaltar Sandy como mãe: “E brigado Sandy por ser a melhor parceira de criação de filho que alguém poderia sonhar. O guri fez dez anos Senhor!”.