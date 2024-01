Luana Piovani relembra que Dado Dolabella usou fita métrica para desdenhar de medida protetiva

Luana Piovani compartilhou em seus stories no sábado, 27, uma foto de 2008 que mostra Dado Dolabella segurando uma fita métrica em deboche à medida protetiva acionada pela atriz contra ele. Na foto, lia-se” Eu nunca vou esquecer dessa imagem. Ele com a fita para medir a distância da Maria da Penha. C**** demais. Ela foi lá, chamou a polícia e tiraram ele do camarote”.

Relembre o caso

Em 2008, o ator foi acusado de agressão por Luana, sua então ex-namorada, que deu entrada na Lei Maria da Penha. A atriz ganhou a medida protetiva, e Dado deveria manter distância de 250 metros de Luana.

No Carnaval daquele ano, porém, Dado e Luana foram a um camarote na Sapucaí e, para zombar da situação, Dado foi fotografado com uma fita métrica para mostrar a distância da ex. O ator, porém, foi retirado do camarote e levado pela polícia do Rio de Janeiro.

A foto foi compartilhada por Luana em meio às provocações a Dado Dolabella e sua namorada, Wanessa Camargo, que está confinada no Big Brother Brasil. No final de semana, a atriz debochou de uma fala de Wanessa, que disse ter “medo” de Davi no confinamento, pelo fato de o brother “falar alto”.

Luana postou: “A menina está em frangalhos, ainda mais com esse homem que fala alto”, continuou. “Imagina o que isso não está fazendo com o psicológico dessa pessoa sensível que namora um monge zen budista. Alguém precisa fazer algo para salvar esse lírio do campo”, finalizou, citando o namoro da cantora com Dado.