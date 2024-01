Cultura Luana Piovani passa por cirurgia no joelho durante período no Brasil: ‘Recauchutagem’

Na manhã desta terça-feira, 23, Luana Piovani contou aos seus seguidores do Instagram que passará por uma cirurgia no joelho. Ela está no Brasil e o procedimento será realizado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

A atriz não justificou o motivo da operação, apenas alegou ser em prol da saúde. “Terça-feira de recauchutagem”, disse.

Nos stories, Luana também brincou sobre uma espinha em seu queixo: “Eu sei que estou indo lá me cortar, tirar minhas veias, ajeitar as coisas do negócio do joelho, mas pô, para que essa espinha nasceu desse jeito hoje?”. A atriz disse que seu namorado já nomeou a espinha, a chamando de Judith.

Apesar de aparentar estar bem-humorada nos vídeos compartilhados, ela também desabafou sobre a ansiedade que vem sentindo. “A vontade que eu estou é de pegar uma agulha e furar. Mas estou indo para o hospital, preciso parecer, minimamente, uma pessoa equilibrada que tem uma relação minimamente cordial com o seu próprio corpo. Me irritei”, declarou.

Recentemente, Luana Piovani se envolveu em uma polêmica após falar sobre o namoro de Wanessa Camargo, participante do Big Brother Brasil 24, com seu ex-namorado, Dado Dolabella.

Após o início do reality show, a influenciadora usou seus stories para falar sobre a agressão que sofreu enquanto namorava o ator.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais