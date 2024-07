Cultura Luana Piovani nega participação no ‘BBB’ e alfineta produção do reality

A atriz Luana Piovani negou que vá participar de alguma edição do Big Brother Brasil e aproveitou para alfinetar a produção do reality da Globo. A artista foi questionada sobre o assunto por uma seguidora neste domingo, 21. A reportagem entrou em contato com a Globo para um pronunciamento sobre a fala da atriz, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.

“Queria ver você no BBB, mas acho que não vai rolar, né?”, questionou uma seguidora nos comentários de uma publicação de Luana. “Eles não têm coragem nem dinheiro”, rebateu a artista.

O Big Brother Brasil não é tão distante da vida de Luana Piovani. O surfista Pedro Scooby, ex-marido da atriz, chegou a participar do reality em 2022.

As inscrições para o BBB 25 já foram abertas. No ano que vem, o programa contará com uma novidade: a dinâmica em dupla. Os interessados em participar do reality precisam escolher uma pessoa próxima para se inscrever em conjunto.