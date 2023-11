Cultura Luana Piovani diz que audiência com Pedro Scooby foi cancelada: ‘Já aconteceu da melhor forma’

A atriz Luana Piovani contou que a audiência que teria com Pedro Scooby nesta segunda-feira, 13, foi cancelada. A artista não citou o nome do ex-marido, mas se referiu ao processo como “o da mordaça”.

Desde que postou uma série de vídeos expondo divergências com o surfista, Luana foi proibida de comentar sobre Scooby na internet. Os dois entraram em um acordo sobre a pensão dos filhos em agosto.

“Eu estou impressionada. Deu tudo certo”, comentou em um vídeo publicado nos stories do Instagram. Ela comentou que o cancelamento se deu por “dois erros brutais”, sem dar mais detalhes sobre os motivos.

“Só me traz vantagem. … Tudo já aconteceu da melhor forma para mim”, disse. O Estadão entrou em contato com a assessoria de Pedro Scooby pedindo um pronunciamento e mais detalhes sobre o caso, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.

A atriz havia feito uma série de publicações em que falava sobre a audiência. Ela detalhou que seu cachorro havia morrido neste domingo, 12, e que estava lidando com “questões chatas e sentimentais”.

Luana descreveu uma audiência que teve no Tribunal de Cascais, em Portugal, como “um trauma”. Anteriormente, em entrevista ao podcast Desculpa Alguma Coisa, apresentado pela escritora Tati Bernardi, a atriz disse ter sofrido violência judicial e acusou a juíza responsável de humilhar a advogada de Scooby, além de gritar com as advogadas da artista.

“Não quero ter crise de ansiedade, nem me sentir acuada, não quero ouvir gritos nem achar que vou desmaiar”, escreveu no story em que falava sobre a nova audiência. “Quero ser ouvida e esclarecer tudo com verdades e coerência”, afirmou ela, que pediu por “boas vibrações”.

Na segunda, ela também publicou um vídeo em que agradecia mensagens de apoio que recebeu. “Sabe o que significa eu estar indo para essa audiência? Que a fantasia mais vendida no chinês é a de lobo vestido de cordeiro, mas já arrumei a minha coroa e vou lá fazer o que eu faço melhor nessa vida: falar a verdade.”