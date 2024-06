Luana Piovani critica Cauã Reymond: ‘Blefe em forma de boy’

Luana Piovani se envolveu em mais uma confusão na internet, desta vez com o ator Cauã Reymond. A atriz se revoltou com a notícia de que o ator teria uma lista de requisitos para ter uma namorada e rapidamente foi para seus stories no Instagram falar sobre o assunto.

Na manhã desta quarta-feira, 12, a artista publicou um vídeo da psicóloga Lynn Chemas, em que ela comentava a notícia e fazia algumas críticas. “Você topava esse esquema só porque o cara é um hétero top bonitão?”, chegou a questionar.

Piovani então comentou: “Isso é um blefe em forma de boy. Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. E as palhaças vão lá e gritam: me escolhe, me escolhe”.

A notícia veio à tona na última terça-feira, 11, quando o colunista Leo Dias revelou que Cauã teria uma suposta lista de exigências para sua futura namorada, entre elas, ser uma mulher que malha, que cuida da alimentação, que é caseira e não que não pode rir alto.

O Estadão entrou em contato com a assessoria do ator, para que ele se pronunciasse sobre o assunto, mas, até o momento, não obteve resposta. O espaço está aberto para manifestação.