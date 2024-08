Luana Piovani comemora aniversário em Ibiza - O Liberal

A atriz Luana Piovani completou 48 anos nesta quinta-feira, 29, e, para comemorar, escolheu fazer uma viagem a Ibiza. A artista, que tem compartilhado inúmeros registros do passeio nos stories do Instagram, brincou sobre a roupa escolhida para a data, que classificou como “toda ‘peruinha'”.

A atriz mostrou estar usando brincos gigantes, muitos colares e pulseiras, uma roupa com detalhes dourados e um short com estampa de oncinha. “Vamos começar a usufruir esse ‘diazinho’ gostoso de preguiça de aniversário, dando conta do ‘mundão’ que tem aqui dentro”, disse.

Luana comentou que “dia de aniversário é uma loucura”. “Parece uma ‘máquina de lavar roupa’ dentro do ‘preto da gente'”, refletiu. A artista está realizando a viagem com amigas e um affair misterioso.

Na quinta, ela revelou que estava acompanhada. “O ‘coleguinha’ já chegou aqui, a ‘caminha’ já está mais quente, já dá aquele chamego”, afirmou. Luana anunciou o fim do namoro com o empresário Lucas Bitencourt em julho enquanto opinava sobre o caso de traição de Iza.

Na época, a atriz havia dito que imaginava “o aperto e a angústia no peito” da cantora. “Me entristece muito. … Meus filhos estão no Brasil, terminei o meu namoro, então o ‘buraco’ está enorme”, comentou ela, que vive em Portugal.