Luana Andrade, ex-Power Couple Brasil, morre aos 29 anos após lipoaspiração

Luana Andrade, ex-participante do Power Couple Brasil, reality show da Record TV, morreu aos 29 anos após complicações de uma lipoaspiração. A informação foi confirmada por amigos da influenciadora nas redes sociais e pela assessoria de imprensa da influenciadora.

“É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento da nossa querida assessorada Luana Andrade. Nossos mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos”, disse a assessoria em nota publicada no Instagram.

O Estadão entrou em contato com o SBT, onde Luana trabalhava como assistente de palco do Domingo Legal. Por meio de nota, a emissora afirmou que a morte da influenciadora aconteceu em decorrência de uma cirurgia de lipoaspiração no Hospital São Luiz, na unidade do bairro Itaim, em São Paulo. Ela sofreu paradas cardiorrespiratórias e não resistiu.

“O SBT, a equipe do Domingo Legal e toda a diretoria e demais colegas da emissora expressam grande tristeza pela partida de Luana e desejam força a seus amigos e familiares.”

A reportagem procurou a assessoria do Hospital São Luiz, na unidade do Itaim, mas não obteve retorno até o momento desta publicação. O espaço segue aberto.

Amigos deixaram homenagens para Luana nas redes sociais.

“Lu, levarei de você momentos maravilhosos e esse sorriso, descanse em paz!”, escreveu o dentista Arthur Fabris no Instagram. Na publicação, ele desejou forças para o influenciador João Hadad, namorado de Luana.

Outra amiga da influenciadora, Maria Fernanda Fabris, também lamentou a morte da amiga na rede social. “Hoje o céu ganha uma linda estrela! Ainda sem acreditar. Você vai fazer muita falta aqui”, disse.

A assessoria de imprensa de Luana confirma que o velório será nesta quarta-feira, 8, das 9h às 11h, no Cemitério do Valle dos Reis, em Taboão da Serra, em São Paulo. A cerimônia de cremação ocorre das 11h às 11h30.

Nascida na capital de São Paulo e formada em publicidade e propaganda, a influenciadora também trabalhava como empresária e modelo fotográfica.

Luana participou da sexta edição do Power Couple com seu namorado, João Hadad. O Estadão tentou contato com ele por e-mail, mas não teve retorno até o momento desta publicação. O espaço permanece aberto.