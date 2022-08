Luan Santana se apresenta em Portugal até sábado

Luan Santana leva a turnê Luan City a Portugal. Com ingressos esgotados há mais de 6 meses, o cantor se apresenta nesta quinta-feira, 18, e sexta-feira, 19, em Porto, e finaliza a turnê no sábado, 20, com um show único em Lisboa. O artista levou o cenógrafo Kley Tarcitano, o mesmo de Britney Spears, Pitbull, J Balvin e muitos outros. No espetáculo de Luan, ele também assina a direção.

Para presentear os fãs, Luan Santana vai cantar três músicas inéditas: Solteirou, Aquele Ex e Perigosa, e os clássicos como Água com Açúcar, Quando a Bad Bater, Acordando o Prédio, Vingança, Escreve Aí, Amar Não é Pecado, Te Esperando, Chuva de Arroz. Além disso, as atuais Abalo Emocional, Morena, Erro Planejado, Seu Doutor, Ilha, Me Usa, entre outros.

O cantor está em alta nas rádios portuguesas, como Cidade e Tropical. Ele é o artista brasileiro mais tocado no país. Luan City na Europa acontece na Superbock Arena, em Porto, e na Altice Arena, em Lisboa.

Na companhia da noiva

O cantor Luan Santana compartilhou no Instagram na quarta-feira, 17, os primeiros registros em Lisboa. Nas imagens, ele aparece de mãos dadas com a noiva, a estudante de moda Izabela Cunha. “Já em terras portuguesas pra viver o inesquecível”, escreveu.

Luan pediu Izabela em casamento no final do mês passado. O cantor apresentou o show Luan City Festival em Goiânia. Pessoas presentes nos bastidores do evento confirmaram o pedido.