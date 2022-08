Luan Santana ganha versão exclusiva do jogo Banco Imobiliário

Depois de sucessos com álbuns, músicas mais tocadas e shows pelo Brasil, Luan Santana lança uma versão especial do Banco Imobiliário, um dos jogos mais populares no País, que já vendeu cerca de 25 milhões de exemplares desde seu lançamento original, em 1935.

A novidade vem com o selo da Estrela, tradicional fábrica de jogos e brinquedos brasileira e é uma comemoração ao novo projeto do cantor. O Banco Imobiliário Luan City faz referência à turnê e álbum que Luan gravou no Centro Cultural Vila Itororó, em São Paulo, em 2021. O espaço, que é patrimônio histórico tombado, também foi cenário para a gravação do DVD do início da turnê.

Jogar o Banco Imobiliário Luan City não é difícil. Tem as mesmas regras da versão clássica com algumas adaptações ao repertório do cantor. O intuito é se tornar um milionário ao percorrer locais que marcaram a carreira de Luan. Os jogadores podem comprar e fazer movimentos, por exemplo, no Lago da Morena. Podem investir suas aquisições na Tenda da Cigana ou se tornar proprietários do Rooftop Vou Voar.

A brincadeira pode ser jogada por adultos, jovens e crianças a partir de 8 anos e está disponível para ser comercializada no site da Estrela, que está comemorando 85 anos, a partir de R$149,99.

A ação comemora a parceria entre o cantor, a agência Ideias Produções Artísticas e a fabricante de brinquedos.