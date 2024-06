Luan Santana é internado após passar mal e cancelar show em Minas Gerais

O cantor Luan Santana cancelou um show que faria na Divinaexpo, evento em Divinópolis, município em Minas Gerais, após passar mal neste sábado, 1º. Segundo nota divulgada pelo Sindicato Rural de Divinópolis, responsável pela organização do evento, Luan teve de ser internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

O Sindicato também divulgou a informação de que o artista teria tido um mal súbito, o que foi desmentido pela assessoria dele ao Estadão. A equipe do cantor informou que aguarda o resultado de exames, mas não confirmou se o artista realmente está no hospital da capital paulista. A reportagem ainda entrou em contato com o Hospital Albert Einstein, que disse estar apurando o caso.

No comunicado, assinado por Irajá Nogueira, presidente do Sindicato Rural de Divinópolis, a instituição informou que Luan teria chegado ao Aeroporto Brigadeiro Cabral, em Divinópolis, quando passou mal. Ainda conforme a nota, o cantor teria necessitado de transporte imediato para o hospital na capital paulista.

“A direção do evento destaca que foi tão surpreendida quanto o público, uma vez que estava tudo pronto para recebê-lo. Inclusive, toda a equipe do cantor já estava presente nas dependências da Divinaexpo”, completou a organização, que disse que divulgará mais informações “em breve”.

Luan Santana faria um show em comemoração ao aniversário da cidade. Além dele, Lauana Prado, Simone Mendes, Bruno e Marrone, Zé Neto e Cristiano e Jorge e Mateus foram algumas atrações confirmadas da Divinaexpo. O evento tem apresentações marcadas das duplas Matogrosso e Matias e Rafa e Lorenzo neste domingo, 2.