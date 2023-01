Cultura Luan Santana é hackeado e seu perfil no Twitter publica fotos de Kid Bengala

O perfil de Luan Santana no Twitter foi hackeado na madrugada desta sexta-feira, 26. A conta do cantor chegou a postar fotos do ex-ator pornô Kid Bengala.

O hacker chegou a mudar a bio para “cantor masturbador” e fez alguns posts indicando um perfil para os seguidores do artista seguirem.

O invasor pediu para para que os fãs seguissem o perfil @zestyx64 e disse: “direto eu faço zoeiras como essa aqui, prometo q vcs vão gostar”.

O Estadão entrou em contato com a assessoria de imprena do artista que confirmou a invasão e garantiu que a conta foi recuperada.