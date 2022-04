‘Luan City’: Luan Santana lança nova turnê no Villa Country

O cantor Luan Santana vai estrear o show Luan City, sua nova turnê, nesta quinta-feira, 14, no Villa Country, em São Paulo.

O show reúne grandes sucessos do artista e algumas músicas inéditas, que tratam dos temas que tanto agradam aos fãs do sertanejo como amor, saudade, traição, prazer e perdas.

A gravação do espetáculo, que deu nome à turnê, aconteceu dia 20 de dezembro, na Vila Itororó, patrimônio histórico tombado em São Paulo.

O artista conversou com o Estadão sobre seu novo show: “Esse show é muito especial para mim. É uma nova fase da minha carreira, cada vez mais maduro, com músicas que retratam bem isso tudo. A cada ano e a cada trabalho eu trago uma renovação do que estou vivendo e apresento ao público algo pensado com muito carinho por mim e minha equipe. Eu costumo dizer que é mais que um show, tem a concepção de uma grande festa capaz de abraçar as pessoas da plateia como parte da apresentação e a ideia é essa: de envolver e conectar todos com a música.”

Luan também descreveu a sensação de estrear uma nova turnê após dois anos de restrições e isolamento devido à pandemia da covid-19: “A sensação é a melhor de todas. A cada show parece que é a primeira vez. É como se fosse tudo novo. Até o frio na barriga e a emoção de ver todos e poder estar perto novamente. O olho no olho, o olhar dos fãs é como um bálsamo, nada se compara. O coro que eles fazem acompanhando as minhas músicas… A química entre nós…”.

Os sucessos Morena, Quando a Bad Bater, Choque Térmico, Água com Açúcar, Sorri, Vingança, e a recente Abalo Emocional, lançada em 3 de fevereiro, que conta com mais de 36 milhões de visualizações no YouTube, e está no top dez no playlist Top 50 Brasil do Spotify, estarão no repertório do espetáculo.

“Vai ser uma festa com astral muito gostoso. Estou falando ‘festa’ porque é o que a gente quer passar, a gente quer que todo mundo se sinta assim, e não necessariamente em um show. Não é só olhar para o palco e ver a apresentação, eu quero que as pessoas se sintam abraçadas por toda essa energia, envolvidas nessa cidade, nessa festa que a gente armou. E ter o Villa Country como cenário já é motivo para comemorar”, celebrou.

A Luan City vai percorrer as principais cidades do País e já tem, inclusive, shows no exterior agendados. Confira as próximas datas:

16/4 – Torres (RS)

20/4- Rio de Janeiro (RJ)

22/4- Mogi Guaçu (SP)

23/4- Rio Claro (SP)

24/4- Abdon Batista (SC)

29/4- Campo Grande (MS)

30/4- Belo Horizonte (MG)

18/8 e 19/8 – Super Bock Arena, Porto, Portugal

20/8 – Altice Arena, Lisboa, Portugal