Louis Tomlinson faz 1º show solo em SP com ingressos esgotados

O cantor britânico Louis Tomlinson fez o primeiro show da carreira solo em São Paulo neste sábado, 28. Oito anos depois de passar pelo Brasil com a boyband que o tornou conhecido ao redor do mundo, One Direction, Tomlinson voltou ao País com um show cheio de nostalgia e uma promessa de já voltar em breve.

A energia da plateia, que cantou – e gritou – sem parar durante 1h30 de show no Espaço Unimed, fez com que ele precisasse pedir várias vezes para a equipe técnica aumentar o retorno e o volume do microfone. Nenhuma surpresa para o cantor, acostumado com esta reação desde o início da carreira.

A setlist de 18 músicas foi formada pelo álbum Walls, lançado por ele em 2020, incluindo os singles Kill My Mind, We Made It e Two of Us. Este último, uma homenagem à mãe dele, morta em 2016, rendeu uma das performances mais emocionantes da noite.

Além de dois covers das bandas Kings of Leon e Catfish and the Bottlemen, Louis fez a alegria dos fãs da One Direction ao cantar três músicas da banda: Drag Me Down, Little Black Dress e Through the Dark.

Durante a apresentação da faixa que dá título ao álbum, os fãs surpreenderam Louis ao levantar cartazes com a frase “You are my because” (“Você é o meu porquê”, em português), um dos versos da música.

Momentos como este fizeram com que ele prometesse voltar logo ao Brasil: “Vou contar os dias para voltar. Obrigado por me trazer para o seu lindo País”, disse ele, fazendo com que os fãs reagissem com empolgação.

A turnê pela América do Sul, que começou pelo Chile, passou pelo Paraguai, Argentina e Chile antes de chegar, no dia 27, ao Rio de Janeiro. A passagem por terras brasileiras já se encerra neste domingo, 29, com o último show em São Paulo.