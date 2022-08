Lorde fará apresentação no Rio de Janeiro, em 8 de novembro

Confirmada como a atração principal da primeira edição do Primavera Sound São Paulo, Lorde terá mais uma data no Brasil. A vencedora do Grammy fará uma apresentação no Rio de Janeiro, em 8 de novembro, tendo Japanese Breakfast como convidada especial. A cantora desembarca no Vivo Rio com a turnê mundial e traz o show de seu mais recente álbum, o terceiro da carreira, Solar Power.

O disco, lançado pela Universal Music New Zealand, inclui 12 faixas e foi produzido por Jack Antonoff, com quem ela colaborou em seu último álbum, Melodrama.

“O álbum é uma celebração do mundo natural, uma tentativa de imortalizar os sentimentos profundos e transcendentes que tenho quando estou ao ar livre. Em tempos de mágoa, tristeza, amor profundo ou confusão, procuro respostas no mundo natural. Aprendi a expirar e sintonizar. Foi isso que aconteceu”, contou Lorde.

Para honrar o mundo natural, a artista apresentou o álbum em um formato inédito e sem disco. Uma music box ecológica foi colocada disponível para compra como alternativa a um CD. Esta oferta inovadora contém conteúdo visual extra, notas manuscritas, fotos exclusivas e um cartão de download. O cartão dá aos compradores um download de alta qualidade das músicas, duas faixas- bônus exclusivas e acesso a algumas surpresas especiais ao longo do caminho.

Ao falar sobre o conceito, Lorde destacou: “No início do processo de criação deste álbum, decidi que eu também queria criar uma alternativa ambientalmente correta e progressista para o CD. Eu queria que a music box fosse semelhante em tamanho, forma e preço de um CD, para ficar ao lado dele em um ambiente de varejo, mas que fosse algo que se destacasse e que estivesse comprometido com a natureza em evolução de um álbum moderno”.

Venda dos ingressos para o Rio