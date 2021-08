Longe do glamour

Enredos envolvendo temáticas controversas, como sexo e drogas, estão sempre em alta. De olho nesse burburinho de questões mais densas, a Globo revive o sucesso de “Verdades Secretas”, que reestreia a partir do próximo dia 24. Vencedora do Emmy Internacional 2016 de Melhor Novela, a produção assinada por Walcyr Carrasco mostrou uma faceta mais sensual e polêmica do autor, conhecido por folhetins cômicos, como “Caras & Bocas”, “Morde & Assopra” e “Chocolate com Pimenta”.

A reprise, inclusive, servirá como uma espécie de sala de espera para a estreia de “Verdades Secretas 2”, que está em fase de gravações e será lançada no Globoplay em breve. “‘Verdades Secretas’ é um marco na minha carreira, pois sempre fui muito conhecido por minhas novelas de época e quis apresentar um novo aspecto do meu trabalho. Acredito que o público gosta muito quando falamos a verdade sem meios termos. É o que faço em todas as minhas obras. Acho que muita gente não viu e, muita gente gostaria de relembrar, viver novamente as emoções. Será uma grande oportunidade”, valoriza Carrasco.

A novela narra a trajetória da protagonista Arlete, interpretada pela, na época, estreante Camila Queiroz. Nascida e criada no interior de São Paulo, a jovem tímida e romântica chega à capital com o grande sonho de ser modelo, mas logo descobre que existe um submundo escondido sob o glamour da moda, do luxo e do dinheiro. Diante da família passando dificuldades financeiras, ela começa a integrar o casting da agência de modelos da ambiciosa Fanny, papel de Marieta Severo. Mas, além das passarelas, Arlete também se depara com o universo do “book rosa”, um catálogo de modelos que também fazem programas.

“A Fanny era amoral, sem escrúpulos, a coisa mais importante para ela era o poder e o dinheiro. Representava muito bem parte da sociedade atual, que se rege por esses valores”, explica Marieta, que encarou seu primeiro papel em novelas, após mais de uma década vivendo a simpática Dona Nenê, de “A Grande Família”. “Precisava de uma personagem que não se assemelhasse à Dona Nenê. Sem filhos, que não cozinhasse, não arrumasse a casa. Fiquei por 14 anos interpretando essa dona de casa deliciosa e cheia dos melhores valores. Então, não queria fazer nada parecido. Quando o Walcyr veio com uma proposta de uma personagem que era o oposto dela, topei na hora. Sabia que ia me levar para outro universo”, completa.

Envolvida pelo glamour e as facilidades desse novo mundo, Angel – como é batizada na agência – acaba vivendo uma intensa paixão com o empresário Alex, interpretado por Rodrigo Lombardi. Obcecado pelo sentimento que a modelo desperta nele, Alex se envolve com a mãe de Angel, Carolina, de Drica Moraes, unicamente com o intuito de estar próximo da garota, depois que a jovem se dá conta de que ele não é o príncipe do conto de fadas que idealizou. Dessa relação surge um arriscado triângulo amoroso.

“Alex foi um personagem importante na minha carreira, num sentido mais pessoal também. Na época eu vinha de uma série de heróis e receber um personagem tão controverso foi maravilhoso, mesmo que ele tenha caído no gosto do público. Muita gente torcia pelo casal (Angel e Alex)”, relembra Lombardi.

A trama de “Verdades Secretas” conta com a cidade de São Paulo como cenário principal. A novela teve gravações em diversos locais da capital paulistana, inclusive em eventos de moda, como a São Paulo Fashion Week. A estrutura e a performance do internacional Fuerza Bruta também fizeram parte das gravações. Além disso, a produção também reproduziu a região da cracolândia, em São Paulo, onde eram realizadas boa parte das cenas da personagem Larissa, de Grazi Massafera.

“Levei a Grazi lá, na cracolândia real, disfarçada. Cruzamos a rua, observamos discretos toda aquela degradação, conversamos com figuras que tentavam largar o vício, outras que tinham largado, mas sofriam para se manterem limpos. Tudo muito intenso. E, depois, ao recriar o ambiente, com a cenografia e figuração foi outro desafio. Não é uma realidade fácil para as pessoas que não viveram aquilo compreenderem. Precisou de muita alquimia por parte da direção. Foi tudo feito no Rio, numa rua no Santo Cristo. Depois de ‘Verdades Secretas’, Grazi passou a ser super respeitada como atriz, principalmente dentro da classe artística”, elogia o diretor de núcleo Mauro Mendonça Filho.

Quem é quem

Núcleo Angel

Arlete (Camila Queiroz) é filha de Carolina (Drica Moraes) e Rogério (Tarcísio Filho). Enquanto ainda mora no interior, entra em contato com uma agência de modelos em São Paulo, que se interessa pelo seu tipo físico, mas a mãe não a deixa ir sozinha, pois quer que ela termine o ensino médio primeiro. Porém, após a separação dos pais, ela vai para São Paulo com a mãe viver na casa da avó, Hilda (Ana Lucia Torre).

Em São Paulo, entra para a agência de modelos de Fanny (Marieta Severo) e, além de desfiles, também aceita fazer “book rosa”. Em seu primeiro programa, ela conhece o empresário Alex (Rodrigo Lombardi). Rico de família e dono de empresas do ramo têxtil fundadas pelo seu avô, ele foi casado com Pia (Guilhermina Guinle), com quem teve dois filhos. Giovanna (Ágatha Moreira) e Bruno (João Vitor Silva). Namora uma ex-modelo, Samia (Alessandra Ambrósio), mas a deixará para ficar com Carolina (Drica Moraes).

Núcleo agência de modelos

Fanny Richard (Marieta Severo) é dona de uma badalada agência de modelos de São Paulo. Seu nome é Rita de Cássia, mas virou Fanny Richard quando se tornou uma modelo bem-sucedida. Morre de medo da velhice, da solidão e da falta de dinheiro. É amoral e faz qualquer coisa por dinheiro. Inicialmente, parece ser a fada madrinha de Arlete (Camila Queiroz). Também é amiga de Alex (Rodrigo Lombardi), que patrocina seus eventos. Sua paixão é Anthony (Reynaldo Giancecchini), ex-modelo, com quem mantém um caso. Faz tudo para ficar com ele, menos perder dinheiro. Ainda agência trabalha o “booker” Visky (Rainer Cadete). O rapaz é o fiel escudeiro de Fanny e também é amigo de Larissa (Grazi Massafera). Ela é uma modelo veterana da agência de Fanny, que já viveu bons momentos na passarela. Ela já deveria ter se aposentado, mas não pôde parar de trabalhar. É uma das modelos do “book rosa” e precisa do dinheiro para sustentar a família. Para lidar com as dificuldades da situação, ela busca na droga um refúgio. Nesta busca, Larissa se perde e vive momentos trágicos por ser refém deste vício.