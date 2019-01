Longe de Bruna Marquezine, Neymar passa ano novo na Bahia cercado por mulheres

É impossível calcular as idas e vindas do casal Neymar e Bruna Marquezine. O fato é que o jogador e a atriz passaram o réveillon de 2018 separados.

Neymar brindou o ano novo ao lado dos amigos Gabriel Medina e do meia do Barcelona Arthur Melo, em Barra Grande, na Península de Maraú, na Bahia.

A diversão de Neymar, ao lado de 26 mulheres, foi registrada pelo jogador Arthur Melo, no perfil oficial no Instagram. Neymar e Bruna Marquezine terminaram o namoro em outubro do ano passado. Na ocasião, a atriz negou que o motivo da separação teria sido política.

“Existe muito respeito e carinho por ele e por tudo o que a gente viveu. Só queria esclarecer que esse término não foi por desentendimento político, como ouvi por aí e li na internet muita gente escrevendo. E só quero esclarecer esse ponto porque estamos vivendo um momento muito crítico e perigoso. Um momento de muito ódio e, não, o término não teve nada a ver com isso”, concluiu a atriz. No entanto, na época, ela não revelou o motivo da separação.

Bruna Marquezine passou o réveillon se divertindo com amigos em uma balada em Fernando de Noronha, lugar preferido para passar férias, segundo a própria atriz. Ela foi flagrada dançando e pulando em vídeos feitos por outros participantes da festa.