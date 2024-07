Cultura Longe das quadras, Fernanda Garay estreia no comando do ‘Central Olímpica’ durante os jogos de Paris

Durante boa parte da vida, os atletas de alto rendimento vivem sob uma pesada adrenalina e desafios constantes. Aposentada da Seleção Brasileira de Vôlei, Fernanda Garay ainda queria sentir a emoção, excitação e arrepios que viveu em quadra. Todos esses sentimentos se reapresentaram para a atleta ao surgir o convite para comandar o “Central Olímpica”, programa realizado dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, que estreia junto com os Jogos Olímpicos de Paris.

“Foi uma forma diferente de me relacionar com o esporte, que foi minha vida e minha casa por tantos anos. Fiquei surpresa com o convite porque não sou apresentadora. Sou uma atleta. Mas sinto que era algo que eu não poderia não tentar, sabe? Gosto muito de desafios e sinto que sigo me desafiando”, valoriza.

Fernanda dividirá o comando da produção olímpica com Tadeu Schmidt, que retorna ao Esporte da Globo após um período à frente do “BBB”. O programa também contará com as participações de Karine Alves direto das ruas de Paris, mostrando histórias e curiosidades do que acontece na capital francesa. Leve e descontraído, o projeto também vai contar com quadros de Marcelo Adnet, Galvão Bueno e Tiago Medeiros. “Estamos planejamento um programa bem leve e descontraído. O Galvão estará em Paris também e vai aparecendo dando a opinião dele sobre os destaques dos jogos. Vai ser uma outra forma de vermos o Galvão no vídeo”, ressalta.

Ainda se ambientando com uma atuação diferente no esporte, Fernanda afirma que virou mais uma torcedora da Seleção Brasileira de Vôlei após deixar as quadras. A tarefa, porém, é tão difícil quanto enfrentar as melhores atletas de seleções tarimbadas, como a China e os Estados Unidos. “É diferente. A partir do momento que não estamos em quadra, a gente vira torcedor. Estive naquele lugar por tantos anos, conheço muitas meninas que ainda estão lá. Estiveram em Tóquio comigo. Sofro muito como torcedora. É mais difícil torcer. Mas estou feliz de estar envolvida ainda com esporte, atletas e essa galera (jornalistas) que faz o esporte acontecer também”, elogia.

Todo esse clima olímpico, a poucos dias dos jogos de Paris, tem reacendido uma série de memórias para Fernanda. A ex-atleta de 38 anos alcançou seu ápice esportivo ao conquistar a medalha de ouro durante as Olimpíadas de Londres em 2012. Nove anos depois, ela retornou ao pódio olímpico ao conquistar a medalha de prata nos Jogos de Tóquio, em 2021. “Não ter chegado ao pódio em 2016, vivendo uma Olimpíada dentro de casa, foi uma frustração. Mas o ouro em 2012 e a prata em Tóquio foram incríveis. No Japão, encerrei meu ciclo com uma medalha maravilhosa. Às vezes, não valorizamos muito a prata. Só o ouro importa. Mas sempre vamos querendo dar nosso melhor e, às vezes, nosso melhor é a prata e o bronze”, aponta.

“Central Olímpica” – Globo – Estreia dia 26 de julho.