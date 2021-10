Longa de ‘Uncharted’ ganha trailer e título em português

21 out 2021 às 14:57 • Última atualização 21 out 2021 às 15:07

Nas cenas inéditas é possível ver explosões e muita ação, trazendo a realidade da popular franquia de games para a tela do cinema

A adaptação para o cinema do jogo de ação Uncharted ganha o primeiro trailer divulgado pela Sony nesta quinta-feira, 21. Estrelado por Tom Holland, Mark Wahlberg e Antonio Banderas, o filme no Brasil se chamará Uncharted: Fora do Mapa e estreia dia 18 de fevereiro de 2022.

Nas cenas inéditas é possível ver explosões e muita ação, trazendo a realidade da popular franquia de games para a tela do cinema.

A história mostra a origem do protagonista Nathan Drake (Tom Holland) e sua primeira aventura com um jovem Victor Sullivan (Mark Wahlberg).

“Tem lugares no mundo que não se acha em mapa nenhum. Mas eles não sumiram. Só estão perdidos”, diz Nathan, no início do vídeo, encontrando uma mapa.

O trailer mostra uma sequência de como Drake e Sully se conheceram. A dupla parte em busca de Sam, irmão de Nathan, e de um tesouro.