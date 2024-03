Lollapalooza: vocalista do Blink-182 toca violão para fãs em frente a hotel em São Paulo

O músico Mark Hoppus, vocalista e baixista da banda Blink-182, uma das atrações do Lollapalooza, fez uma surpresa para os fãs nesta quinta-feira, 21. Na véspera de sua apresentação no festival, o cantor tocou violão para os que estavam presentes em frente ao Hotel Rosewood, em São Paulo.

O registro foi publicado pelo próprio músico no Instagram, que brincou ter feito um “show de aquecimento” para o público no local. Ele compartilhou um vídeo cantando e tocando a música Dammit, lançada pelo grupo em 1997. Assista aqui .

Em outra postagem, o artista compartilhou fotos do momento. “Antes, eu experimentei cachaça pela primeira vez”, escreveu ele na legenda.

Mark se apresenta ao lado de Travis Barker e Tom DeLonge como atração principal do Lollapalooza nesta sexta, 22. No setlist, a banda deve incluir hits como All the Small Things e I Miss You. O show é um dos mais aguardados do festival, já que o Blink-182 cancelou sua apresentação no evento no ano passado.