Lollapalooza Brasil divulga line-up por dia e abre venda de ingressos - O Liberal

O Lollapalooza Brasil 2025 anunciou, nesta terça-feira, 10, como será a divisão de shows nos três dias de festival. A partir desta terça, a venda geral de ingressos está liberada em todas as modalidades, incluindo o Lolla Day (para um dia de festival) e Lolla Double (para dois dias), no site ticketmaster.com.br.

O festival revelou na semana passada o line-up da edição, que acontece em 28, 29 e 30 de março, em São Paulo. Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Rüfüs du Sol e Tool são os headliners do evento. Confira a seguir os artistas que se apresentam em cada dia de festival e os valores dos ingressos:

Veja o line-up por dia do Lollapalooza Brasil 2025

Sexta-feira, 28/03

– Olivia Rodrigo

– Rüfüs du Sol

– Jão

– James Hype

– Girl In Red

– Fontaines D.C.

– Inhaler

– Caribou

– JPEGMafia

– Disco Lines

– Nessa Barrett

– Jovem Dionisio

– Mc Kako

– DJ GBR

– BLANCAh

– L_cio

– Tropkillaz

– Dead Fish

– Juyè

– Pluma

– Cashu

– Paula Chalup

Sábado, 29/03

– Shawn Mendes

– Alanis Morissette

– Benson Boone

– Tate McRae

– Zedd

– Teddy Swims

– The Marías

– Wave to Earth

– San Holo

– Artemas

– Kasablanca

– Zerb

– Marina Lima

– Drik Barbosa

– Barja

– Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo

– Etta

– Bruno Martini

– Kamau

– Zudizilla

– Samhara

– FatSync

– Tagua Tagua

– Picanha de Chernobill

Domingo, 30/03

– Justin Timberlake

– Tool

– Foster the People

– Charlote De Witte

– Parcels

– Sepultura

– Blond:ish

– Barry Cant Swim

– Terno Rei

– Michael Kiwanuka

– Neil Frances

– Ashibah

– Ruback

– Due

– Marina Peralta

– Clube Dezenove

– Agazero

– Sofia Freire

– Any Mello

– Charlotte Matou Um Cara

– Giovanna Moraes

– Nana Kohat

Valores e diferenças entre os tipos de ingresso do Lollapalooza Brasil 2025

– Lolla Day: Acesso à pista em um dos três dias de festival (sexta, sábado ou domingo), a definir de acordo com a escolha no momento da compra. Valores: R$ 425,00 a R$ 1.000,00, no primeiro lote.

– Lolla Double: Acesso à pista em dois dias de festival, a definir de acordo com a escolha no momento da compra. Também disponível nas experiências Lolla Comfort e Lolla Lounge. Valores: R$ 765,00 a R$ 3.585,00, no primeiro lote.

– Lolla Comfort Day by Bradesco e Cielo: Acesso a um dia do festival (sexta, sábado ou domingo), a definir de acordo com a escolha no momento da compra, na área exclusiva Lolla Comfort, com vista privilegiada. Valores: R$ 743,75 a R$ 1.750,00, no primeiro lote.

– Lolla Lounge Day by Vivo: Acesso a um dia do festival (sexta, sábado ou domingo), a definir de acordo com a escolha no momento da compra, no Lolla Lounge, área mais premium do festival. Valores: R$ 1.735,00 a R$ 2.310,00, no primeiro lote.

– Lolla Pass: Acesso à pista nos três dias de festival. Valores: R$ 1.269,90 a R$ 2.988,00 (segundo lote).

– Lolla Comfort Pass by Bradesco e Cielo: Acesso a uma área exclusiva com mais conforto e vista privilegiada, nos três dias de festival. Valores: R$ 2.223,60 a R$ 5.232,00 (segundo lote).

– Lolla Lounge Pass by Vivo: Área premium com open bar e food, e outras comodidades exclusivas, nos três dias de festival. Valores: R$ 3.629,90 a R$ 5.348,00 (segundo lote).

Onde comprar os ingressos para o Lollapalooza Brasil 2025

– Compra online exclusivamente pelo site oficial da Ticketmaster Brasil, em ticketmaster.com.br.

– Compra presencial na bilheteria da Ticketmaster no Shopping Ibirapuera, Piso Jurupis (subsolo), em São Paulo. Av. Ibirapuera, 3103, Indianópolis. Terça a sábado das 10h às 22h. Domingos e feriados das 14h às 20h.