Cultura Lollapalooza anuncia Lolla Parties com King Gizzard & the Lizard Wizard

O Lollapalooza irá promover algumas atrações escaladas para tocar no festival e que também realizarão apresentações por fora, nas conhecidas Lolla Parties, que acontecem em casas de shows da capital paulista.

A primeira banda a confirmar uma apresentação fora do evento é a banda australiana King Gizzard & the Lizard Wizard. No dia 23 de março, o grupo leva o seu rock psicodélico para o palco do Cine Joia. Os ingressos já estão disponíveis no site.

“Temos um histórico de Lolla Parties muito especial. Os fãs acabam tendo duas oportunidades de ver as suas bandas favoritas, em ambientes e com propostas diferentes”, comenta Francesca Brown Alterio, diretora de marketing e da área de festivais da Time For Fun, em material de divulgação.

Formada em 2011, em Melbourne, a banda King Gizzard & the Lizard Wizard é conhecida por explorar sonoridades sem limites. O grupo é, muitas vezes, comparado aos representantes da música psicodélica dos anos 60 e 70, como Nico, Can e John Cale.

A banda mantém uma personalidade própria que se estende por uma longa discografia. Gravado durante a pandemia, o álbum Butterfly 3000 é o mais recente lançamento da banda.

Serviço

King Gizzard & the Lizard Wizard

Data: 23 de março (quarta-feira)

Endereço: Praça Carlos Gomes, 82 – Sé, São Paulo

Link de vendas e informações: www.ticketsforfun.com.br

Confira a programação completa do Lollapalooza Brasil 2022:

25 de março, sexta-feira

The Strokes, Doja Cat, Machine Gun Kelly, Alan Walker, Chris Lake, Jack Harlow, Marina, LP, Turnstile, Caribou, The Wombats, Pabllo Vittar, Ashnikko, Matuê, 070 Shake, Jetlag, VINNE, jxdn, Beowülf, Detonautas, Edgar, Meca, Barja

26 de março, sábado

Miley Cyrus, A$AP Rocky, A Day To Remember, Alok, Alexisonfire, Alessia Cara, Deorro, Emicida, King Gizzard & the Lizard Wizard, Remi Wolf, Silva, Jão, Boombox Cartel, Chemical Surf, Terno Rei, DJ Marky, Victor Lou, Clarice Falcão, Jup do Bairro, MC Tha, Lamparina, Ashibah, Fatnotronic, WC no Beat and Kevin o Chris + Haikaiss + PK + Felp 22 + MC TH + Hyperanhas

27 de março, domingo

Foo Fighters, Martin Garrix, Alesso, Jane’s Addiction, Black Pumas, Kaytranada, Phoebe Bridgers, IDLES, Kehlani, Goldfish, Gloria Groove, Djonga, Cat Dealers, Rashid, Fresno, Marina Sena, Planta & Raiz, Lagum, Evokings, Fancy Inc, MALIFOO, menores atos, FractaLL x Rocksted