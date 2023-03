Lollapalooza 2023: veja horário de shows, line-up e programação do festival

O Lollapalooza Brasil será entre a próxima sexta, 24, sábado, 25, e domingo, 26 de março de 2023, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Confira a seguir informações sobre o line-up, horários de shows, programação, comidas e bebidas e compra de ingressos para o festival.

Qual o line-up e que horas é o show de cada artista no Lollapalooza 2023?

Sexta-feira, 24 de março de 2023.

Palco Budweiser

12h00-12h30: Aliados

13h20-14h05: Baby

15h00-15h45: Anavitória

16h55-17h55: Mother Mother

19h05-20h05: Kali Uchis

21h15-22h45: Billie Eilish

Palco Chevrolet

12h30-13h15: Brisa Flow

14h10-14h55: Black Alien

15h50-16h50: Modest House

18h00-19h00: Conan Gray

20h10-21h10: Lil Nas X

Palco Adidas

12h00-12h30:

13h20-14h05:

15h00-15h45:

16h55-17h55:

19h05-20h05:

21h15-22h15:

Perrys By Johnnie Walker Blonde

12h00-12h30: Curol

12h45-13h15: Aline Rocha

13h30-14h15: Madds

14h30-15h15: Öwnboss

15h30-16h30: Devochka

16h45-17h45: Nora En Pure

18h00-19h00: Pedro Sampaio

19h15-20h15: John Summit

20h30-21h30: Gorgon City

21h45-22h45: Claptone

Sábado, 25 de março de 2023.

Palco Budweiser

12h00-12h30: Mulamba

13h05-13h45: Tássia Reis

14h40-15h35: Ludmilla

16h45-17h45: Wallows

18h55-19h55: The 1975

21h30-23h00: Twenty One Pilots

Palco Chevrolet

12h30-13h00: Medulla

13h50-14h35: Gilsons

15h40-16h40: Yungblud

17h50-18h50: Janes Addiction

20h00-21h15: Tame Impala

Palco Adidas

12h00-12h30: Ana Frango Elétrico

13h05-13h45: Carol Biazin

14h40-15h35: Pitty

16h45-17h45: Filipe Ret

18h55-19h55: Sofi Tukker

21h35-22h35: Melanie Martinez

Perrys By Johnnie Walker Blonde

12h00-12h30: Valentina Luz

12h45-13h15: Melanie Ribbe

13h30-14h15: Bynaryh

14h30-15h15: D-Nox

15h30-16h15: Eli Iwasa

16h30-17h30: Almanac

17h45-18h45: Liu

19h00-20h00: Mochakk

20h15-21h15: Purple Disco Machine

21h45-23h00: Jamie XX

Domingo, 26 de março de 2023

Palco Budweiser

12h40-13h20: Larissa Luz

14h15-15h15: Rashid

16h25-17h25: L7nnon

18h35-19h35: Tove Lo

21h00-22h30: Drake

Palco Chevrolet

12h00-12h35: Number Teddie

13h25-14h10: Tuyo

15h20-16h20: Os Paralamas do Sucesso

17h30-18h30: Aurora

19h40-20h55: Rosalía

Palco Adidas

12h40-13h20: Black Pantera

14h15-15h15: O Grilo

16h25-17h25: The Rose

18h35-19h35: Baxo Exu do Blues

21h00-22h00: Cigarettes After Sex

Perrys By Johnnie Walker Blonde

12h00-12h30: Carol Seubert

12h45-13h15: Camilla Brunetta

13h30-14h15: Deekapz

14h30-15h15: Carola

15h30-16h15: Santti

16h30-17h30: Rooftime

17h45-18h45: Dubdogz X Kvsh

19h00-20h00: Fred Again…

20h15-21h15: Alison Wonderland

21h30-22h30: Armin Van Buuren

Que horas abrem os portões?

Os portões serão abertos às 11h em cada um dos dias de evento, 24, 25 e 26 de março de 2023.

Como chegar ao Lollapalooza 2023?

Não há estacionamento oficial disponível. A recomendação é de uso de transporte público, em especial metrô e trem. O evento fica a cerca de 850m da estação Autódromo da Linha 9 – Esmeralda da CPTM.

Para quem fizer baldeação pelas linhas Amarela (estação Pinheiros), Lilás (estação Santo Amaro) ou Diamante (estações Osasco e Presidente Altino), é necessário pegar o sentido Bruno Covas-Mendes/Vila Natal para ir ao show.

O que não pode levar no Lollapalooza?

Segundo a organização, o portador do ingresso será submetido a inspeções e revistas corporais, e seus objetos que não estejam autorizados serão descartados.

Constam na lista de objetos proibidos: Garrafas, latas, bebidas, utensílios de armazenagem, embalagens rígidas com tampa, capacetes, cadeiras ou bancos, armas de fogo e armas brancas, objetos pontiagudos, cortantes e/ou perfurantes, correntes e cinturões, fogos de artifício, objetos de vidro, câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável, cartazes feitos com papelão grosso e/ou fixados a madeiras, canudos rígidos, animais (exceto cães de assistência, identificados e acompanhados de pessoa com deficiência); bastão para tirar foto, drones ou similares, guarda-chuva, substâncias inflamáveis, cigarro eletrônico, corrosivas e ou tóxicas, revistas, jornais, livros e copo térmico ou similares.

Água no Lollapalooza 2023

Em relação a água, não haverá bebedouros tradicionais, mas sim “Water Stations” estações de água patrocinadas por um banco. Ao todo, serão quatro. Os espectadores poderão retirar squeezes personalizados cada pessoa pode retirar apenas um por dia de evento em um dos dois pontos para tal, e preenchê-los com água conforme a necessidade.

Comida no Lollapalooza 2023

Quem sentir fome entre os shows terá acesso a uma variedade que inclui refeições, lanches e sobremesas no chamado “Chef Stage” palco do chef, em que serão vendidas opções de alimentação (incluindo algumas veganas). Confira abaixo.

Restaurantes do Lollapalooza 2023:

Açougue Vegano: coxinha de jaca, coxinha de espinafre, hot vegan.

SHUK (comida do Oriente Médio): kibe frito, schnitzel sanduíche

Bráz Elettrica (pizza): pizzas de marguerita, calabresa picante ou a vegana cajupiry

Hot Pork (sanduíches): sanduíche de carne de porco com picles de cebola roxa, pepino, catchup, mostarda com tucupi e maionese de limão no pão de leite; pão com linguiça; Not Pork (opção vegana com salsicha de tofu e cogumelos)

Chimi Choripanes: sanduíches clássicos, de provoleta e opção vegana

KoMaH (comida coreana): bolinho de kimchi bokumbap com aioli; samgiopsal com ssam set, feito com panceta suína glaceada ao molho gochujang; e sanduíche de pernil

Fôrno: coxinha de frango cremosa e sanduíche de pernil

La Guapa: empanadas artesanais, como de carne salteña, de queijo e presunto e de dois queijos com tomate.

Matilda Lanches: sanduíche de pernil desfiado com creme de mostarda Dijon, cebola caramelizada e agrião na baguete (Big Pig) e guioza de vegetais com molho tarê (Kung Fu)

Sadia Speciale: sanduíche de presunto tipo Parma feito com pão rústico, queijo brie, alho poró sautée e melaço de cana; sanduíche de presunto Royale com mussarela, tomate e pesto; hot dog com salsicha Frankfurt, mostarda Dijon, molho bechamel e mussarela gratinada.

Nanica: banoffee

We Coffee: shake blueberry duo salty cream; torta Magic Stick morango, com massa de pitaya vermelha recheada com creme de frutas vermelhas e morangos frescos

Food Trucks do Lollapalooza 2023:

JK Gastronomia (hambúrguer)

Consulado das massas (massas frescas)

Cone Mio (pizza)

Gorilla (hambúrguer)

Charles Dog (cachorro-quente)

Espeto Mais (churrasco)

Churrascada (churrasco)

Yakifry (oriental)

Box da Fruta (sucos)

Fish and Chips (peixe com batata)

MuhMuh (milk shake)

Wóóófous e cia (waffles)

Losdos Taqueria (mexicano)

Ganic Lab (vegana)

Bacio Di Latte (sorvete)

Como comprar ingressos para o Lollapalooza 2023

Dias: 24, 25 e 26 de março de 2023

Local: Autódromo de Interlagos, Av. Sen. Teotônio Vilela, 261 – Interlagos, São Paulo

site oficial ( clique aqui )

redes sociais: @lollapaloozabr

Valores*:

Para os dias 24 e 26:

Lolla Day: a partir de R$ 550 (lote 1 – meia entrada)

Lolla Double: a partir de R$ 850 (lote 1 – meia entrada)

Lolla Comfort by next (Day): a partir de R$ 990 (lote 1 – meia entrada)

Lolla Lounge by Vivo (Day): a partir de R$ 1.650 (lote 1 – meia entrada)

Lolla Pass: a partir de R$1.500 (lote 4 – meia entrada)

Sábado, 25 de março: Lolla Day a partir de R$650

* Em cima desses valores, é aplicado os 15% de desconto para os clientes de cartões de débito e crédito do Bradesco, Bradescard, next e Digio, além da possibilidade de parcelamento em até 3x sem juros (para Lolla Day). Demais cartões não tem possibilidade de parcelamento.

* Para compra de Lolla Pass, o parcelamento para clientes de cartões de débito e crédito do Bradesco, Bradescard, next e Digio é de 5x sem juros, além do desconto de 15%. Demais cartões podem parcelar em até 3x sem juros.

Bilheteria Oficial (Sem taxa de conveniência)

Teatro Renault – Avenida Brigadeiro Luis Antônio, 411, Bela Vista

De terça a domingo: das 12h às 20h

Segunda e feriados: fechado

Site de vendas ( clique aqui ) (Com taxa de conveniência)

Quem paga meia entrada no Lollapalooza?

– Estudantes, jovens de 15 a 29 anos pertencentes a famílias de baixa renda, idoso e deficiente e seu acompanhante.

– Diretor, Coordenador Pedagógico, Supervisor e titular do quadro de apoio de escolar Estadual e Municipal

– Professor da rede pública Estadual e Municipal

– Aposentados