Lollapalooza 2023: Blink-182 cancela show no festival

O Lollapalooza anunciou no início da tarde desta quarta-feira, 1º, o cancelamento do show da banda Blink-182, que se apresentaria no dia 25 de março em São Paulo, por motivos de saúde.

Além do show do Lollapalooza, a banda cancelou todas as outras apresentações na América do Sul e no México. “Temos o prazer de informar que a banda confirmou que voltará e se apresentará na próxima edição do Lollapalooza Brasil em 2024”, diz uma nota publicada pelo festival em suas redes sociais, que também trouxe um vídeo em que o integrante da banda, Tom Delonge, explica o cancelamento.

“A gente teve um desses acidentes malucos que ninguém estava esperando. O Travis vai precisar operar seu dedo”, explica o guitarrista no mesmo vídeo em que confirma que o grupo deve honrar as agendas em outro momento. “Eu realmente espero que saibam que estamos devastados”, continua.

O festival anunciou a entrada do Twenty Øne Piløts na programação do dia. A dupla de Ohio formada por Tyler Joseph e Josh Dun prepara um reencontro com o público do Lollapalooza Brasil com uma energia mais intensa que a de 2019, ano em que se apresentou no País pela última.

A nota do festival ainda diz que as demais apresentações do dia 25 ocorrerão normalmente. “Contaremos com diversas atrações nacionais e internacionais que fazem grande sucesso com o público e muitas experiências para você curtir.”

O festival anunciou também a possibilidade de reembolso do valor dos ingressos para quem adquiriu o Lolla Day, Lolla Comfort Day e Lolla Lounge Day do dia 25, que deve ser solicitado entre esta quarta e a próxima terça-feira, 7. O link para a Política de Reembolso estará disponível para consulta no site oficial e somente o titular da compra do ingresso poderá solicitar o reembolso.

Os ingressos de 2023 não serão válidos para a edição de 2024