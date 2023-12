Livros também são opção para presentear neste fim de ano

Presentear parentes e amigos pode ser uma tarefa difícil. Um opção pouco procurada para presentes de Natal e amigos secretos são os livros, que podem proporcionar uma imersão em um novo mundo. Confira cinco sugestões para todos os interesses e personalidades. Entre as opções estão livros que agradam mães, pessoas românticas e aqueles apaixonados por uma boa leitura.

Inimigo Oculto

O amigo secreto no Natal de uma família mineira virou um livro. No caso de Inimigo Secreto, Jerusa Furbino convida o público a utilizar a típica brincadeira das confraternizações para refletir sobre temas importantes. Nesta obra, o amigo oculto não é descrito pelas qualidades, mas por seus defeitos – e ninguém pode questionar estas características. A partir disso, os personagens precisam aprender a lidar com raiva e mágoas, mas também a se reconhecer no amor e no perdão.

O livro explora o clima natalino, mas com mistério – Foto: Divulgação/Jerusa Furbino

Guerra dos Mil Povos

Para quem sempre está em busca de uma história interessante sobre o passado, este é o livro ideal. Enredo acontece durante a Confederação dos Tamoios, a maior revolta indígena no Brasil que ocorreu no Sudeste brasileiro. Neste cenário do século XVI, os leitores embarcam em uma aventura ao lado de Afonso, um guerreiro português que vendeu a armadura e atravessou o oceano para as terras brasileiras na intenção de encontrar paz.

Amor in vitro

Nestes contos, o tema da reprodução assistida abre margem para reflexões sociais, afetivas e filosóficas sobre as possibilidades do avanço da ciência na medicina. Com os anos de experiência como executivo da indústria farmacêutica, Augusto Maia lança um olhar para as realidades das pessoas que sonham em ter um filho por meio da fertilização in vitro.

Ébano sobre os canaviais

Com a ancestralidade africana negada, Adriana Vieira Lomar por muito tempo se incomodou com a falta de informações sobre a identidade da trisavó, uma negra alforriada. Por isso, decidiu criar uma história e um nome para ela: assim surgiu o livro Ébano sobre os canaviais, vencedor do Prêmio Kindle de Literatura em 2022. O enredo acompanha a relação de José, um jovem imigrante português, e Ébano, uma mulher liberta da escravidão.

Meu cavalo se chamava Alegre

Obra de crônicas e poemas reúne memórias de Sonia Paim em seus quase 80 anos de vida. Entre os temas abordados, estão a origem de expressões incorporadas ao vocabulário familiar, memórias de parentes queridos, relatos de viagem, a história de um casamento de cinco décadas e outras narrativas. Nas páginas, ela também faz um convite para as pessoas começarem a escrever e ler independentemente da idade.