Livros infantis ensinam sobre empatia, emoções e amizade

A empatia é, em linhas gerais, a capacidade de se colocar no lugar do outro. É uma habilidade que é apreendida pelos seres humanos. As crianças, na primeira infância, assimilam esses conceitos através do lúdico e a contação de histórias acaba sendo uma porta de entrada para uma diversidade de situações.

A Catapulta Editores lança três livros para o público infantil que exploram bem histórias sobre empatia, amizade e as nossas emoções, que são sensações físicas e mentais provocadas por algum estímulo externo ou interno.

Indicados para crianças a partir de cinco anos, Invisível, Eu estou com Você e Maravilha do Céu apresentam assuntos complexos que podem ser um desafio para as crianças. “Trazer essa temática para as crianças é essencial. E os livros cumprem papel fundamental na descoberta das emoções e na construção de amizades”, afirma Carmen Pereras, diretora da Catapulta Editores no Brasil.

Em Invisível, Isabel e sua família, que estão em situação de vulnerabilidade, se mudam para o outro lado da cidade e a pequena começa a se sentir como se não fosse notada pelas pessoas ao seu redor. Com delicadeza, o livro fala sobre o olhar para quem nos cerca e como temos o direito de pertencer a algum lugar.

No livro Eu estou com Você, em uma narrativa curta, mas com ilustrações muito convidativas, um esquilo e um urso, apesar das diferenças, tentam fazer a amizade dar certo. E ter amigos nos bons e nos maus momentos é importante para a nossa saúde mental.

Em Maravilha do Céu, um objeto “estranho” aparece no meio da floresta. Os animais ficam intrigados com aquela esfera transparente com uma espécie de flor no meio. Trata-se de uma inofensiva bolinha de gude, mas que desperta a curiosidade dos leitores mirins.

