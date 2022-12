Livro valoriza o trabalho de Lina Bo Bardi como designer

Incentivada pelo pai Enrico Bo – engenheiro, construtor e pintor – a desenhar desde criança, Lina Bo Bardi (1914-1992) sempre manifestou uma certa visão do todo no fazer artístico. Anos mais tarde, já estudante, a ideia de que ao arquiteto caberia não apenas edificar, mas desenhar “da colher à cidade”, foi reforçada por sua formação acadêmica. Assim, ainda que, a seu tempo, a profissão não existisse formalmente, atuar como designer sempre lhe pareceu um desdobramento natural de seu ofício. E, portanto, uma atividade a ser exercida com igual critério e paixão.

Agora, um livro vem preencher uma importante lacuna na produção bibliográfica dedicada à sua obra. Com foco primordialmente no mobiliário produzido por ela ao longo de mais de uma década, Lina Bo Bardi Designer, O Mobiliário dos Tempos Pioneiros 1947-1958 apresenta, por meio de farta documentação escrita e fotográfica, boa parte ainda não publicada, toda a riqueza e todo o pioneirismo conceitual do design por ela produzido e hoje reconhecido internacionalmente.

Em especial como, em uma época de intensa internacionalização, a arquiteta volta seus olhos para nossa cultura popular, usando materiais vernaculares e totalmente inusitados na concepção de muitos dos seus móveis – tais como sola de couro selvagem, cordas náuticas, conduítes elétricos, cunhas de carro de boi, compensado de pinho. E procura mostrar ainda como essa leitura e atitude reverberaram entre muitos designers brasileiros, como Sérgio Rodrigues e os contemporâneos Fernando e Humberto Campana.

Lançado na Casa de Vidro do Morumbi – projetada como residência para o casal Pietro e Lina Bardi e atualmente sede do Instituto Bardi/Casa de Vidro, que também apoia a iniciativa -, o livro leva a assinatura do curador e galerista Sergio Campos, da Artemobilia. Com 356 páginas, é fruto de uma longa pesquisa, que teve seu início em 2013, durante os preparativos para a exposição homônima que, em 2014, integrou as comemorações do centenário de nascimento da arquiteta – com a curadoria do autor.

TRAJETÓRIA

Lina Bo Bardi nasceu em Roma, em 1914. Aos 25 anos, graduou-se arquiteta, apresentando como projeto um edifício com estrutura de concreto armado e vidro aparente, o que já denotava uma clara inovação ante o estilo arquitetônico então vigente. Em 1940, se muda para Milão, onde permanece durante a Segunda Guerra e funda, com o arquiteto Carlo Paganio, o estúdio Bo e Pagani. Com o fim do conflito, Lina retorna a Roma, onde conhece Pietro Maria Bardi, com quem se casa em 1946 e se transfere para o Brasil.

Recém-casados, os dois são convidados pelo jornalista e empresário Assis Chateaubriand para fundar o Museu de Arte de São Paulo (Masp) e se instalam em São Paulo. Por aqui, já em 1947, inauguram as primeiras instalações do museu na Rua 7 de Abril, no centro da cidade. Em 1951, quando se naturaliza brasileira, Lina conclui a sua Casa de Vidro e, em 1958, visita Salvador. A princípio como conferencista. Depois, para dirigir o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA). De volta a São Paulo, em 1966, retoma o projeto do Masp, finalmente inaugurado na Avenida Paulista, em 1968.

Nos anos seguintes, ela se dedica à cenografia e conhece figuras centrais do teatro, como José Celso Martinez Corrêa e Flávio Império. Em 1977, retorna à cena arquitetônica, com o centro de lazer do Sesc Pompeia, inaugurado em 1982. Consolida nessa fase a parceria com seus colaboradores Marcelo Ferraz, André Vainer e Marcelo Suzuki, começa a elaborar os primeiros desenhos para o projeto do Teatro Oficina, inaugurado em 1994. Em 1992, conclui seu último projeto: a renovação do Palácio das Indústrias, que vai sediar a Prefeitura paulistana.

PIONEIRISMO

Outro aspecto evidenciado pela obra de Campos é o quanto o design de Lina se liga, desde seus primórdios, à cidade de São Paulo. Seu primeiro projeto, por exemplo, a cadeira Masp 7 de Abril, de 1947, radicalmente moderna para sua época – dobrável e com assento e encosto feitos com couro de sola e costurados com barbante, à moda da vestimenta sertaneja.

Diferente de tudo o que já havia sido visto até então, e encomendada por arquitetos como Vilanova Artigas e Rino Levi para suas residências modernistas, a produção do Estúdio de Arte Palma, criado em 1948, pelo casal Bardi, também é apresentada em detalhes.

Um capítulo inteiro é dedicado à residência da família de Mário Taques Bittencourt, projetada pelo arquiteto Vilanova Artigas e que, por sua indicação, foi decorada com peças autorais do estúdio. Projeto único, reuniu à sua época o que havia de mais vanguardista na arquitetura e no design. E, passados 70 anos, recebeu seu mobiliário original, para compor um inédito ensaio fotográfico, conduzido pelo próprio autor, para o livro. Desde já aguardado, o segundo volume, a ser lançado em 2023, começa com o mobiliário que Lina criou para a sua Casa de Vidro, com destaque para a famosa Bowl Chair, também chamada por ela de “Tigela”.

Lina buscou, por toda a vida, um caminho que a levasse à “experiência da simplificação”, como ela gostava de dizer. No mobiliário, talvez o melhor exemplo disso seja o “banco do Sesc”, adianta Campos. “Mas isso é assunto para a próxima edição”, adverte.

Lina Bo Bardi Designer, O Mobiliário dos Tempos Pioneiros 1947-1958

Autor: Sergio Campos

Editora: Artemobilia Publicações

Vol. 1 – 356 págs.; R$ 350

Reservas pelo celular (11) 95021-1307

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.